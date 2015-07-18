Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 64 ölü, 312 yaralı

Ramazan Bayramı tatili öncesindeki 2 gün ile bayramın 1 ve 2’nci günü olmak üzere 4 gün boyunca, Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen trafik kazalarında 64 kişi öldü, 312 kişi yaralandı.

Alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın, trafik kazalarında bu Ramazan Bayramı tatilinde de bilanço ağır oldu, yollar kan gölüne döndü. Tatilciler çarşamba günü öğleden sonra yollara çıkmaya başlarken, yurt genelinden, peş peşe kaza haberleri geldi. 4 gündeki kazalarda ölü ve yaralı sayıları şöyle:

* 15 Temmuz Çarşamba günü meydana gelen 17 kazada 16 kişi öldü, 145 kişi yaralandı.

* Arife Günü olan 16 Temmuz Perşembe günü ise 21 kazada, 23 kişi öldü, 76 kişi yaralandı.

* Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü olan 17 Temmuz Cuma günü meydana gelen 18 kazada, 16 kişi öldü, 55 kişi de yaralandı.

* Ramazan Bayramı’nın 2’nci günü olan 18 Temmuz Cumartesi günü ise saat 14.00’e kadar meydana gelen 5 kazada 9 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

Gün gün kazalar

Doğan Haber Ajansı muhabirlerinin geçtiği haberlere göre yurt genelinde 4 günde kazaların meydana geldiği yerler ve ölenlerin kimlikleri, günler itibariyle şöyle:

15 Temmuz Çarşamba: 17 kaza, 16 ölü, 145 yaralı:

* Bolu’da 7 ölü, 39 yaralı

Bolu’da Tünelleri çıkışında aynı firmaya ait iki otobüsün aynı yerde peş peşe yaptığı kazalarda, yağışta ayıp devrilen otobüste sürücü Tuncay Sütçü, yardımcısı Murat Karakaya, yolcular Aycan Efkan, Şahin Kanak, Ahmet Polat ve Gülay Akarsu öldü. Bu otobüsteki yolcularla, bankete çarpan diğer otobüsteki yolculardan 39 kişi yaralandı.

* Niğde’de 2 ölü, 5 yaralı

Niğde’de otomobille çarpışan motosikletteki Nuri Duyar ve Kerem Savaş öldü, otomobildeki 5 kişi de yaralandı.

* Bursa’da 2 ölü, 1 yaralı

Bursa’da ters yöne girip otomobile çarpan motosiklet sürücüsü Hasan Şahin ve arkasında turan arkadaşı öldü. Bursa’da bir başka kazada 1 kişi yaralandı.

* Çorum’da 1 ölü, 40 yaralı

Çorum’un Sungurlu şarampole devrilen otobüste yolcu 29 yaşındaki Mustafa Özel öldü, 30 kişi de yaralandı. Çorum’da diğer iki kazada 10 kişi yaralandı.

* Yozgat’ta 1 ölü, 5 yaralı

Yozgat’ın Sorgun İlçesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki tepeye çarpan otomobilde Ümmahün Kurt öldü, 5 kişi yaralandı.

* Uşak’ta 1 ölü, 4 yaralı

Uşak’ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Mustafa Karateke öldü, 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

* Konya’da 1 ölü, 5 yaralı

Konya’nın Ereğli İlçesi’nde refüje çarpan kamyonette Taha Mert Özer öldü, 2 kişi yaralandı. Bir başka kazada 3 kişi yaralandı.

* İzmir’de 1 ölü

İzmir’in Bergama İlçesi’nde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü Cevdet Demir öldü.

Diğer illerdeki kazalar da şöyle:

Balıkesir’de TIR’a çarpan minibüste 18 kişi yaralandı. Elazığ’da 7, Karabük’te 6, Antalya’da iki kazada 5, Siirt’te 3, Sivas’ta 3, Van’da 2, Bursa’da 1 kişi yaralandı.

16 Temmuz Perşembe (Arife Günü) : 21 kaza, 23 ölü, 76 yaralı:

* Erzurum’da 6 ölü

Çanakkale’nin Çan ilçesinden tatillerini geçirmek için memleketleri Erzurum’a gelen Açabay ailesinin içinde bulunduğu otomobil Karasu Nehri’ne uçtu. Kazada, aynı aileden sürücü Muammer Açabay, eşi Mihriban Açabay, babası Kadir Açabay, çocukları Gökçe Kağan Açabay, Murat Ülkühan Açabay ve yeğeni Yunus Emre Çeçen öldü.

* Sakarya’da 3 ölü, 3 yaralı

Sakarya’nın Hendek İlçesi yakılarında TEM yolunda minibüs emniyet şeridinde duran otomobile çarptı. Otomobilin kaportası aracın üzerinden ayrılırken, kazada Cihangir Kara ile Gülizar Kara çifti ile anneleri öldü, 3 kişi yaralandı.

* Elazığ’da 2 ölü

Elazığ’ın Keban İlçesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç uçuruma yuvarlandı, Ali ve Faize Kaya çifti öldü.

* Karabük’te 2 ölü

Karabük’te kavşakta kamyonete çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı otobüs orta refüjde bekleyen Serpil Gergen ile oğlu Muhammet Can Gergen’e çarparak ölümlerine neden oldu.

* Ankara’da 2 ölü, 7 yaralı

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesi yakınlarında TEM yolunda meydana gelen iki ayrı kazada Mehmet Yaman ve Yunus Akmak öldü, 7 kişi yaralandı.

* Bayburt’ta 2 İranlı öldü, 5 yaralı var

Bayburt’ta, İranlıların bulunduğu otomobil, 4 metre yükseklikteki istinat duvarından boşluğa uçtu, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

* Kahramanmaraş’ta 2 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde, elektrik dağıtım şirketi binasının duvarına çarpan otomobildeki Alparslan Aslan ile Mehmet Aslan öldü, 3 kişi de yaralandı.

* Afyonkarahisar’da 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar- İzmir karayolunda TIR’la otomobilin çarpıştığı kazada Yasin Çelik öldü, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Bir başka kazada bariyerlere çarparak alev alan otomobilde 2 kişi yaralandı.

* Kayseri’de 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri’de traktöre çarpan otobüste sürücünün yanında oturan yedek şoför Durmuş Alas, 4 kişi de yaralandı.

* Çorum’da 1 ölü, 16 yaralı

Çorum’un Osmancık ve Kargı ilçelerinde meydana gelen 3 ayrı kazada Süleyman Demiröz öldü, 16 kişi yaralandı.

* Bursa’da 1 ölü

Bursa’da 7 Haziran seçiminde AK Parti’den aday adayı olan Erol Çetinkaya, İnegöl’de ağaca çarpan otomobilinde öldü.

* Yozgat’ta 11 yaralı

İstanbul’dan bayram tatili için Sivas’a gidenlerin otomobili takla attı, 4 kişi yaralandı. Sorgunda ise iki otomobil çarpıştı 7 kişi yaralandı.

* Bursa’da 10 yaralı

Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde meydana gelen iki ayrı kazada 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

* Tekirdağ’da 6 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde, Yusuf Görkay yönetimindeki otomobil yön tabelasına çarptı, 6 kişi yaralandı.

* Sivas’ta 4 yaralı

Sivas’ta otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

* Bolu’da 3 yaralı

Bolu’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

* Düzce’de 3 yaralı

Düzce’de motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

* Antalya’da 2 yaralı

Antalya’da aşırı hız ve dikkatsizlik yüzünden su kanalına uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

* Adıyaman’da 2 yaralı

Adıyaman’da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı.

* Konya’da 1 yaralı

Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde hareket halindeki otomobilde camı açmak isterken kapıyı açan 49 yaşındaki Ayşe P. düşerek ağır yaralandı.

* Kütahya’da 1 yaralı

Kütahya’da, tali yoldan aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücünün direksiyon kırdığı TIR refüje çarpıp devrildi. Sürücü yaralandı.

17 Temmuz Cuma (Ramazan Bayramı’nın 1. Günü): 18 kaza, 16 ölü, 55 yaralı:

* Sivas 1 ölü, 5 yaralı

Sivas’ın Şarkışla İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması soncu aynı aileden Doğan Karakavak öldü, 5 kişi de yaralandı.

* Karaman’da 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde köye bayramlaşmaya giden 3 kardeşin bulunduğu otomobil virajlı yoldu uçuruma yuvarlandı. Üniversite mezunu 22 yaşındaki Hatice Şencan yaşamını yitirirken, 2 ağabeyi yaralandı.

* Adana’da 1 ölü

Antalya’dan memleketi Adana’ya tatile gelen 22 yaşındaki Arif Dalkılıç, yolda karşıdan karşıya geçerken plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

* Konya’da 1 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Taşkent İlçesi’nde iki otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* İzmir: 3 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Çiğli İlçesi’nde, kente gelin almak için gelen ve alışverişe çıkan damat 23 yaşındaki Ümit Derin, babası Hüseyin Derin (57) ile gelinin akrabası Bektaş Saat’in (39) de içinde bulunduğu otomobile, hafif ticari araç çarptı. Kına gecesinin yapılacağı gün meydana gelen kazada, damat Ümit Derin, babası Hüseyin Derin ve akrabaları Bektaş Saat öldü, diğer araçtaki bir kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan ve Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde yakalanan hafif ticari aracın şoförü Ceyhun Ölmez’in 0.41 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

* Burdur: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur’un Yeşilova İlçesi’nde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

* Kırakkale: 2 ölü

Kırıkkale-Konya Karayolunun Karakeçili ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil takla atıp 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Murat Karakuş ile eşi Hilal Karakuş öldü.

* Mardin: 2 ölü

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 25 yaşındaki Sedat Er ile 26 yaşındaki Mehmet Sait Akan öldü.

* Muğla: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde güvenlik şeridinde motosikletlerine benzin dolduran Ali Konukçu ve oğlu Ramazan Konukçu’ya, otomobil çarptı. Drenaj kanalına savrulan Ramazan Konukçu yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.

* Kayseri: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’nin Tomarza İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

* Antalya: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Akseki İlçesi’nde iki otomobilin çarpıştığı kazada Mehmet Çarkcı ile İbrahim Eke yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı.

*Kırıkkale’de 4 yaralı

Kırıkkale’nin Delice İlçesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil refüje çarptı, kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

* Şanlıurfa’da 4 yaralı

Şanlıurfa’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

* Şanlıurfa: 4 yaralı

Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

* Kahramanmaraş: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ın Andırın İlçesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Fuat ve Sultan Halisçelik çifti yaralandı.

* Şırnak: 2 polis yaralı

Şırnak’ın İdil İlçesi çıkışında, akşam saatlerinde devriye görevi yapan zırhlı TOMA, henüz belirlenemeyen nedenle takla attı. Kazada 2 polis yaralandı.

* Malatya: 6 yaralı

HDP eski Milletvekili Sebahat Tuncel’in içerisinde bulunduğu otomobil, Malatya yakınlarında kaza yaptı. Kazada Tuncel ile birlikte 6 kişi yaralandı.

* Bursa: 7 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle meydana gelen kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

18 Temmuz Cumartesi (Ramazan Bayramı’nın 2. Günü): 5 kaza, 9 ölü, 36 yaralı

* Kahramanmaraş: 2 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü İlçesi’nde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Bektaş Harman ile eşi Cennet Harman öldü, çocukları Orhan Harman ise yaralandı.

* Eskişehir: 4 ölü, 2 yaralı

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi yakınlarında hafif ticari araç ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* Rize: 1 ölü, 29 yaralı

Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarparak durabilen otobüsün yolcularından 25 yaşındaki Fehriye Sürücü öldü, 2’si ağır 29 kişi yaralandı.

* İzmir: 2 ölü

İzmir’in Kınık İlçesi’nde, panelvan minibüs, hafif ticari otomobil ve plakasız bir motosikletin karıştığı zincirleme kazada, motosiklette bulunan, ikisi de kasksız ve 28 yaşında olan 2 arkadaş öldü.

* Elazığ: 4 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde hemzemin geçit yerine, açık alanda demiryolunu geçmeye çalışan özel otomobile lokomotif çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 4 kişi yaralandı.