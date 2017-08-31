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Bayram tatiline çıkanlar 79 kara noktaya dikkat

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nce (KGM), karayollarında iyileştirme yapılacak 79 kara nokta daha saptandı

31 Ağustos 2017 15:20

Oktay ENSARİ/KAYSERİ (DHA) - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü\'nce (KGM), karayollarında iyileştirme yapılacak 79 kara nokta daha saptandı. Özellikle kurban bayramında yola çıkacak sürücüler bu kara noktalara karşı uyarıldı.
Kurban Bayramı nedeniyle hareketlenen karayollarında sürücü hatalarının yanı sıra bazı kara noktalarda bulunduğu Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü\'nce bu yıl Bursa’da 13, Antalya’da 10, Samsun’da 8,  Ankara\'da 7, Trabzon ve  Erzurum’da 6, Diyarbakır ve Mersin’de 5, İstanbul, İzmir, Elazığ’da 4, Kastamonu’da 3 ,Konya’da 2 , Sivas ile Van’da 1’er  kara noktada iyileştirme çalışması yapıldığı ifade edildi
BİR YILDA 1 MİLYON 182 BİN 491 KAZA
Karayolları Genel Müdürlüğü\'nce, Türkiye İstatistik Kurumu  ve (TÜİK) Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) verilerine dayanarak yapılan araştırmada geçen yıl 1 milyon 182 bin 491  trafik kazası meydana geldi.
Uzun bayram tatillerinde yoğunluk gösteren kazalara vurgu yapılan araştırmada  185 bin 128 ölümlü ve yaralamalı kazada 7 bin 300 vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 bin 300  ölünün  3 bin 807’i kaza sonrası,3 bin 493’ü ise kaza anında yaşamlarını yitirdi. 303 bin 812 kişi de yaralandı.

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