-Bayram tatilindeki talep seferleri artırdı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Kurban Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebine paralel olarak kara ve hava yollarında ek seferler konulmaya başlandı. Karayolu yolcu taşımacılığındaki yoğunluğa ilişkin bilgi veren Kamil Koç Otobüsleri AŞ Genel Müdürü Kemal Erdoğan, Türkiye genelinde 7 bin 500 şehirlerarası otobüsün çalıştığını ifade ederek, bayram, yılbaşı gibi tatil sürelerinin uzun olduğu özel günlerde taleplerin arttığını, bu talepleri karşılamakta zorluk yaşadıklarını anlattı. Bu yılki 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde de otobüslere yoğun talep olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Özellikle 4 Kasım Cuma günü ve arife günü olan 5 Kasım Cumartesi günlerinde yoğun talep var. Biletleri günler öncesinden satılan normal seferlerimizin yanı sıra talepleri karşılamak amacıyla günlük yaklaşık 350 ek sefer koyduk'' diye konuştu. Erdoğan, Kurban Bayramı'nın son günü olan 9 Kasım Çarşamba ve hafta sonuna denk gelen 12-13 Kasım tarihlerinde de yoğun talep bulunduğunu belirtti. Kurban Bayramı süresince turizm taşımacılığı yapan filoların da taşıma yapacağını anlatan Erdoğan, yaklaşık 500 aracında da bu şekilde turizm taşımacılığı yapacağını kaydetti. Erdoğan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla artan talep karşısında firmaların bilet fiyatlarında artışa gitmediğini de sözlerine ekledi. Karayolunda olduğu gibi yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketleri de Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler yapacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri, havayolu işletmelerinin tatil dönemi için ek sefer başvurusunda bulunmaya başladıklarını bildirdi.