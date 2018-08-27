Bayram tatilinde Yürüyen Köşk'e ziyaretçi akını

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA\'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde tatilciler ve günübirlik ziyaretçiler, Yürüyen Köşk’e akın etti. Ziyaretçiler arasında sanatçı Kıraç ve ailesi de yer aldı.

Yürüyen Köşk’ün Yalova’nın en önemli markası olması için girişimde bulunan ve her gittiği platformda bahsederek tanıtımına katkı sağlayan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın bu çabaları meyvesini veriyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Yürüyen Köşk’ü çok sayıda vatandaş gezdi. Ziyaret edenler arasında sanatçı Kıraç ve ailesi de yer aldı.

Yürüyen Köşk’ün Yalova’nın en büyük tanıtım markası olduğunu belirten Başkan Salman, “Yürüyen Köşk bu şehrin en büyük değerlerinden biridir. Biz de bu değerin bir dünya markası olması yolunda çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla da bunu kanıtlıyoruz ve meyvelerini alıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Köşk’ün ziyaretçisi sayısı her geçen gün artıyor ve rağbet görmeye devam ediyor” dedi.

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