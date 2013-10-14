Bayram tatilinde trafik terörüne iki günde 28 'kurban'

Bayram tatilinin ilk iki gününde dün saat 00.00’a kadar meydana gelen trafik kazalarında 28 kişi can verdi, 116 kişi de yaralandı.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlerden Türkiye’nin diğer kentlerine adeta bir göç dalgasının başlamasıyla, kaza haberleri de ardı ardına geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kamyonla çarpışan gelin arabasındaki damat Gökhan İmal, gelin Rabia Aktaş ve araçtaki Elif Aktaş ile hamile olduğu öğrenilen Aslıhan Tetik yaralandı. İzmir’de Gümüldür Atatürk Bulvarı üzerinde önceki gün 21.00 sıralarında kontrolden çıkan Gökhan Özkapu’nun (25) kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen aynı aileden taksi şoförü Özcan Gürhan (47), ev hanımı eşi Ülfet Gürhan (43) ve Furkan Gürhan’a (9) çarptı. Üç kişi yaşamını yitirdi. Özkapu, gözaltına alındı.

İstanbul’dan Amasya’ya gidenleri taşıyan hafif ticari araç dün sabah Çorum’un Baldıran Köyü mevkisinde beton menfeze çarptı. İki aileden 8 kişinin bulunduğu araçta Fahri Bolat, Hüseyin Bolat (27), Sibel Yıldaz (13) ve Meryem Bolat öldü.

3 genç uçuruma yuvarlandı

Adana’da Kozan-Feke karayolundaki Sırelif Mevkii’nde önceki gece 23.00 sıralarında meydana gelen kazada 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçta 19 yaşındaki Mustafa Çakmak, 18 yaşındaki Furkan Gürbüz ve 16 yaşındaki Şevket Doğan’ın cesetlerine ulaşıldı.

Zonguldak’ta MOBESE direğine çarptıktan sonra 3 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Erdinç Uçar, yaşamını yitirdi.

İzmir’den Gaziantep’e giden ailenin bulunduğu otomobil Konya’da kontrolden çıkıp takla attı. Kazada Ülkiye Bozkurt öldü. Başka bir kazada ise 4 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise Yusuf Kaya (17) öldü.

Tekirdağ Malkara’da kaza yapan iki araçtan biri kontrolden çıkınca, yol kenarında bekleyen Mehmet Ayçiçek’e çarptı. Ayçiçek öldü.

Alanya’da ise iki motosikletin çarpışması sonucu Ali Caner Arıkan’ın (25) hayatını kaybetti.