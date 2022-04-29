Bayram tatilinde çalışanlar ne kadar ücret alır, bayram izni daha sonra kullanılabilir mi?

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, bayramda çalışan işçiye, işverenin ne kadar ücret ödemesi gerektiğini ve bayram iznini daha sonra kullanma durumunu yazdı.

Bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığının tamamen işveren ile çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı olduğunu belirten Doğan, "Eğer, çalışan ile işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa; bayramda çalışılması zorunludur. Ancak iş sözleşmesinde veya toplu sözleşmede böyle bir hüküm yoksa işveren, bayram tatilinde çalışılmasını talep edemez, şart da koşamaz. Çalışılması isteniyorsa da çalışanın yazılı onayının alınması gerekir" dedi.

Doğan, yazısına şöyle devam etti:

"Peki, bayram tatilinde çalışanlar ne kadar ücret alır? Bayram tatilinde çalışanlara işverenler, günlük aldığı ücretin iki katı ücret ödemek durumundadır. Yani, bayram tatilinde çalışan işçiye, çalıştığı her bir gün için brüt ücreti üzerinden iki günlük ücret ödenir. Örneğin, asgari ücretli çalışanın günlük ücreti 166.80 lira, aylık ücreti de brüt 5.004 liradır. Bu çalışan bayram tatilinde bir gün çalışırsa işveren günlük ücreti olan 166.80 liranın üzerine bir 166.80 lira daha ödemek durumundadır. Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü çalışan bir işçiye işveren, günlük ücretinin dışında 500 lira fazla ödeyecektir. Böylece çalışanın aylık brüt ücreti 5.504 lira olacaktır.

Bayram tatili ve ücreti konusunda yanlış bilinen bir konuya da açıklık getireyim. Kimi işverenler, çalışana, 'Bayramda çalış, fazla ücret vermeyeyim, onun yerine bayram tatili sonrasında 3 gün izin kullandırayım' diyebiliyor. Konu bayram tatili olunca böyle bir uygulamanın kanunda yeri yoktur. Her şart altında işveren, çalışana bayramda çalıştığı için iki katı kadar ücretini ödemek zorundadır; bunu sonradan verilen izinle değiştiremez."