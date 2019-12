-BAYRAM TATİLİNDE ''ANADOLU'YU KEŞFEDİN'' ANKARA (A.A) - 19.08.2010 - Seyahat acenteleri Ramazan bayramı tatilinde gezmek ve keşfetmek isteyenler için farklı gün ve güzergahı kapsayan kültür turları programı sunuyor. Tur seçenekleri arasında Kapadokya, Pamfilya (Antalya), Misya (Ayvalık), Fethiye, Gap, Kilikya ve yeşilin her tonunu görmenin mümkün olduğu Karadeniz Bölgesi bulunuyor. Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmeye yönelik hazırlanan turları tercih eden tatilciler, aynı zamanda gittikleri bölgenin insanını, damak tadını, müziğini, ve kültürünü de tanıma fırsatı yakalıyor. Etstur Kültür Turları Müdürü Serdar Eşmeli, yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin kültür turları için çok uygun bir dönem olduğunu söyledi. Bu bayram kültür turlarını referandumdan bir gece önce ya da en geç 12 Eylül sabahı geri dönülecek şekilde planladıklarını anlatan Eşmeli, ''Böylece tatilcilerin hiçbir kaybı olmayacak. Misafirlerimiz, kültür turlarına en elverişli dönemde Anadolu'nun sarıdan yeşile her tonunu görebilecek, çok sıcak olmadan denize girerek tatilin keyfini çıkarabilecekler'' dedi. -''BAŞTAN SONA KAPADOKYA''- Kültür turları arasında Kapadokya'nın ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Eşmeli, bu tur kapsamında, Ihlara Vadisi, Narlı Kuyu krater gölü, Derinkuyu, Uçhisar, Göreme Açıkhava Müzesi, Hacı Bektaş Veli Dergahı, Kaya Kiliseleri, Asmalı Konak, Avanos, Güvercinlik Vadisi, Peri Bacaları, Dervent ve Paşabağ'ın görülecek yerler arasında olduğunu belirtti. Eşmeli, 8-9 Eylül çıkışlı 2 gece otel konaklamalı düzenlenen turların fiyatlarının 314 TL'den başladığını bildirdi. -BAYRAMI PAMFİLYA'DA (ANTALYA) KARŞILAYIN- Akdeniz'in en gözde tarihi ve doğal mekanlarına unutulmaz bir yolculuğun meraklılarını beklediğini anlatan Eşmeli, Pamfilya turunun 8 Eylülde yola çıkacağını, 2 veya 3 gece konaklamalı olacağını söyledi. Tekne turlarıyla Antalya kıyıları, Kale içi, Titreyengöl, Manavgat, Side, Apollon Tapınağı, Antik Tiyatro, Düden Şelalesi, İnsuyu Mağarası ve Sorgun'un tur süresince görülecek yerler arasında bulunduğunu kaydeden Eşmeli, profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleşen turun 229 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu ifade etti. -BİTMEYEN RÜYA: MİSYA (AYVALIK)- Eşmeli, Misya turunun doğal güzellikleriyle misafirlerini büyülediğini ifade ederek, Assos ile başlayan turun, Behram Kale, Cunda Adası, Şeytan Sofrası, Bozcaada, Bursa Yeşil Türbe, Ulu Cami, Athena Tapınağı, Agora, Mermer Burnu ile devam edip, Geyikli Kilisesi'yle sona erdiğini belirtti. Turun 9-10 Eylül çıkışlı, 2 veya 3 gece otel konaklama alternatifleriyle gerçekleşeceğini anlatan Eşmeli, turun fiyatının 299 TL'den başladığını söyledi. -YEŞİLİN HER TONU BU TURDA: KARADENİZ- Bayramda Türkiye'nin oksijen deposu Karadeniz'in en çok ilgi gören turlar arasında bulunduğunu belirten Eşmeli, tur güzergahı hakkında şu bilgiyi verdi: ''Turlar, 3-4 Eylülde yola çıkıp Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hopa, Boztepe, Ayasofya, Atatürk'ün evi, Sümela Manastırı, Zigana Geçidi, Uzungöl, Demirkapı Yaylası, Haldizen Yaylası, Ayder, Gelin Tülü Şelalesi, Fırtına Deresi, Artvin, Sarp Sınır Kapısı, Atatürk Anıtı ve Safranbolu'ya gidecek. 10-11 Eylülde dönecek altı gece konaklamalı turlar, 599 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.'' -BAYRAMDA GAP SİZİ BEKLİYOR- ''Doğu'nun mistik ve gizemli atmosferiyle renklenen Uçak ile GAP turunda yüzyıllara meydan okuyan yapıları ve kültürüyle büyülenirken gezinin keyfine varacaksınız'' diyen Eşmeli, Gap turunun 3-4 Eylül çıkışlı ve 6 gece konaklamalı olarak düzenlendiğini söyledi. Adana, Hatay, St. Pierre Kilisesi, Amik Ovası, Gaziantep, Şanlıurfa, Harran, Balıklı Göl, Arsemia, Nemrut, Mardin, Atatürk Barajı, Midyat, Hasankeyf ve Diyarbakır'ın görülecek yerler arasında bulunduğunu belirten Eşmeli, bayram tatili GAP turlarının 599 TL'den başladığını kaydetti. -DİĞER ALTERNATİFLER- Eşmeli, bayram tatilinde tercih edilebilecek diğer kültür turları hakkında şu bilgiyi verdi: ''Akdeniz Bölgesi'nin tarihi merkezlerinde yol alacak gezi, doğasıyla bütünleşerek kalbinizi fethediyor. Adana'dan başlayacak tur, Seyhan, Tarsus, St. Paul Kuyusu, Yedi Uyurlar, Şahmaran Hamamı, Mersin, Danyel Peygamberin Makamı, Ayatekia, Korykos, Taşucu, Silifke, Cennet Cehennem, Kanlı Divane, Kız Kalesi, St. Pierre Kilisesi, Mozaik Müzesi, Musa Dağı’ndan geçip Titus Tüneli’nde son buluyor. 8 Eylül çıkışlı, 2 ya da 3 gece otel konaklama imkanı sunan turların fiyatı 339 TL'den başlıyor. Ege'nin en gözde destinasyonlarını içeren 8 Eylülde başlayan 2 ya da 3 gecelik konaklamalı turlarda Dalyan, Oniki Adalar, Ölüdeniz, Kelebekler Vadisi, İztuzu Plajı, Belcekız Plajı, Akvaryum Koyu, Soğuksu, Beştaşlar Plajı, Kızıl Ada, Domuz Adası görülecek bölgeler arasında. Kokartlı rehberler eşliğinde gerçekleşecek tur, yarım pansiyon konaklama, lüks otobüslerle ulaşım, çevre gezileri, dahil 269 TL'den satışa sunuluyor.''