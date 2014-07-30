Bayram tatilinde ağır bilonço: 109 ölü, 852 yaralı

Alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın, trafik kazalarında bu Ramazan Bayramı tatilinde de bilanço ağır oldu. Tatilciler cuma günü öğleden sonra yolları doldurmaya başlarken, yurt genelinden peş peşe kaza haberleri geldi. 6 gündeki kazalarda ölü ve yaralı sayıları şöyle:

- 25 Temmuz Cuma günü meydana gelen kazalarda 10 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

- 26 Temmuz Cumartesi günü ise bilanço daha da ağırlaştı, 17 kişi öldü, 107 kişi yaralandı.

- Arife Günü olan 27 Temmuz Pazar günü meydana gelen, aralarında 4 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul'daki halk otobüsü yangınının da yer aldığı onlarca kazada ise 20 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

- Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü olan 28 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen kazalarda 18 kişi öldü, 380 kişi de yaralandı.

- Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan 29 Temmuz Salı günü kaza sayısıyla birlikte can kaybı sayısı da arttı. Gün boyunca meydana gelen kazalarda 23 kişi öldü, 75 kişi de yaralandı.

- Ramazan Bayramı'nın 3'üncü ve tatilin son günü olan 30 Temmuz Çarşamba günü ise dönüş çilesi başladı, kazalarda da can kayıpları oldu. Bugün saat 17.00 sıralarına kadar meydana gelen kazalarda 21 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

Böylece 6 günde meydana gelen kazalarda toplam 109 kişi yaşamını yitirirken, 852 kişi de yaralanmış oldu.

Tatilcilerin dönüş çilesi sürerken, yetkililer, acı bilançonun artmaması için sürücüleri trafik kurallarına uyması konusunda uyardı, önlemlerini artırdı.