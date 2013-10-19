Bayram tatilinde 8 günlük trafik bilançosu ağır; 113 ölü, 624 yaralı

Kurban Bayramı'ndaki 9 günlük tatil için milyonlarca kişi yollara düştü ve tüm uyarılara karşın trafik kazalarıyla yollar yine kan gölüne döndü. Tatil henüz bitmeden, 8 günde meydana gelen kazalarda 113 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.

Bayramı yakınlarının yanında geçirmek isteyenler 11 Ekim cuma akşamından itibaren başta İstanbul olmak üzere binlerce araçla yollara düştü. Şehirlerarası yollarda yer yer trafiğin kilitlenmesiyle sürücüleri bezdiren çileli yolculuk, dünden itibaren de dönüş yolunda tekrarlandı. Şehirlerarası yollarda polis ve jandarmanın sürücülere yaptığı uyarılara rağmen meydana gelen kazalar, bir çok ailenin bayramını zehir etti.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, gidecekleri yere çabuk ulaşmak için aşırı hız yapan, ya da yorgun ve uzun süre araç kullanarak dikkatleri dağılan sürücülerin neden olduğu yurt genelinde kazaların sayısı 200'ü buldu.

Tatilin ilk 8 gününde en fazla ölümlü kazalar, 32 kişinin yaşamını yitirdiği Kurban Bayramı'nın ikinci günü oldu ve bu kazalarda 79 kişi de yaralandı. En az ölümlü kaza ise arife gönü olan 14 Ekim pazartesi günü oldu.

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil henüz bitmeden, 8 günde meydana gelen kazalarda ölen ve yaralananların sayısı şöyle:

12 Ekim Cumartesi: 10 ölü, 142 yaralı.

13 Ekim Pazar: 23 ölü, 63 yaralı.

14 Ekim Pazartesi: 4 ölü, 29 yaralı

15 Ekim Salı (Bayramın 1. günü): 9 ölü, 47 yaralı.

16 Ekim Çarşamba (Bayramın 2. günü): 32 ölü, 81 yaralı.

17 Ekim Perşembe (Bayramın 3. günü): 18 ölü, 127 yaralı.

18 Ekim Cuma (Bayramın 4. günü): 12 ölü, 101 yaralı.

19 Ekim Cumartesi: 5 ölü, 34 yaralı.