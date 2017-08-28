Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA\'dan Niğde\'ye bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Niğde Ulukışla\'ya bayram tatile giden 21 yaşındaki Abdulkadir Yaldız, yönetimindeki 06 VEG 88 plakalı otomobilin, kontrolünü yitirerek takla attı. Kazada otomobilde bulunan 41 yaşındaki Fatma Yaldız, öldü. Sürücü Abdulkadir Yaldız ile 13 yaşındaki Berat ve 12 yaşındaki Ramazan Yaldız yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



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