T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram tatili yolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA'dan Niğde'ye bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

28 Ağustos 2017 21:30

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- ANKARA\'dan Niğde\'ye bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ankara\'dan Niğde Ulukışla\'ya bayram tatile giden 21 yaşındaki Abdulkadir Yaldız, yönetimindeki 06 VEG 88 plakalı otomobilin, kontrolünü yitirerek takla attı. Kazada otomobilde bulunan 41 yaşındaki Fatma Yaldız, öldü. Sürücü Abdulkadir Yaldız ile 13 yaşındaki Berat ve 12 yaşındaki Ramazan Yaldız yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan BÖLÜKBAŞAKSARAY DHA ANKARA NiğdeAksaray AdanaAnkara Niğde UlukışlaAbdulkadir YaldızVEGKazadaFatma YaldızSürücü Abdulkadir YaldızBeratRamazan YaldızYaralılarAksaray Devlet HastanesiKazaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24