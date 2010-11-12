-BAYRAM TATİLİ YOĞUNLUĞU BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından tatilin başladığı saatlerde Atatürk Havalimanında yolcu yoğunluğu başladı. Uzun bayram tatilinin başladığı akşam saatlerinde, tatil için yurt içi ve yurt dışına gidecek vatandaşlar, Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminaline akın etti. Vatandaşlar, terminal girişleri, check-in bankoları, pasaport ve biniş bankolarında yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman uzun kuyrukların meydana geldiği havalimanında, yoğun güvenlik önlemleri alındı. İç hatlarda Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman, Diyarbakır, Trabzon, Adana ve Samsun, dış hatlarda ise İtalya, Mısır, İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Dubai, KKTC ve Hırvatistan seferlerinde yoğunluk yaşandı. Bu arada, hac için Suudi Arabistan'a gitmek üzere terminale gelen hacı adayları ve uğurlamaya gelen yakınları ile tatilciler havalimanında yoğunluğun daha da artmasına neden oldu. Uzun bayram tatili dolayısıyla havayolu şirketleri de ek seferler ve büyük uçaklarla artan talebi karşılamak için çeşitli önlemler aldı. Türk Hava Yolları, Kurban Bayramı'nda yolcu talebini karşılayabilmek için 12 Kasım-21 Kasım arasında Ankara, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon ve Kıbrıs'a 40 adet ek sefer koydu. Atlasjet, Pegasus ve Onur Havayolları'nın da bayram tatili süresince iç ve dış hatlarda ek seferler düzenleyeceği bildirildi.