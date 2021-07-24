Bayram tatili, turizmcinin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı tatilinde iç turizmde görülen hareketlilik, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle geçen yıl arzu edildiği gibi bir sezon geçiremeyen sektör temsilcilerini mutlu etti.



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, sezona umutlu başladıklarını, özellikle iç pazarda bayram döneminde gerçekleşen hareketliliğin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinde seyahat hareketliliği yaşandığını belirten Çorabatır, salgın nedeniyle evde kalan, geçen yıl tatil yapamayan insanların bu yıl ya tatil bölgelerine ya da aile ziyaretlerine yöneldiğini dile getirdi.

Çorabatır, özellikle kıyı bölgelerinde önemli bir yoğunluğa ulaşıldığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Yerli ve yabancı misafirlerimizle özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde doluluklar yaşandı. Çanakkale'den Mersin bölgesine kadar kıyı bölgelerimiz, beklenenin üzerinde rağbet gördü. İç bölgelerimizde Kapadokya'da da bayram süresince doluluk söz konusuydu. İç pazarda, turizmde en iyi yılımız olan 2019'un rakamlarının üzerine çıkıldı. Dış pazarda da 50'den fazla ülkeden misafir ağırladık. Turizmdeki hareketlilik, ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır."

Çorabatır, turizm sektörünün sadece kriz dönemlerinde değil, her zaman iç pazarı önemsediğini belirterek, "Turizm stratejik bir sektör, ülke için önemli. Yurt içi seyahat de turizm için son derece önemli. İç pazardaki hareketliliğin turizmin geleceği açısından daha da artmasını hedefliyoruz." dedi.

"Turizmin sürekliliği için aşılanma şart"

Güvenli Turizm Sertifika Programı kriterlerinden asla taviz verilmediğini ancak turizmin devam etmesi için sadece turizmcilerin önlem almasının yeterli olmadığını vurgulayan Çorabatır, şunları kaydetti: "Yoğunluk yaşıyoruz ancak salgının etkisi geçti sanılarak vatandaşlarımızda rehavet söz konusu. Eğer bu rehavet devam ederse eski günlere döneriz, biz geçen yıla dönmek istemiyoruz. Salgın için şu anda en güçlü silah aşı. Ekonomideki hareketliliğin devam etmesi için insanların bireysel sorumluluklarını yerine getirmelerini ve aşılanma oranının yüzde 80'lere ulaşmasını temenni ediyoruz."