Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara 65 ölüm noktası uyarısı

Dört günlük Ramazan Bayramı tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlar, trafikte ölümlü kazaların en çok yaşandığı karayollarındaki kör noktalara karşı uyarıldı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye karayollarında acilen düzenleme gerektiren 11 bölge güzergahında 65 kör nokta bulunduğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazalarının can almaya devam ettiğini belirterek, bayramlarda kaza bilançolarının çok acı olduğunu, geçen yıl 93 vatandaşın bu kazalarda hayatını kaybettiğini hatırlattı.
11 güzergah var
Ramazan Bayramı tatilinin 4 güne çıkmasıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmeyi planlayan vatandaşlara, karayollarındaki kör noktalara karşı uyarıda bulunan Palandöken, Türkiye karayollarında acilen düzenleme gerektiren 11 bölge güzergahında 65 kör nokta bulunduğunu belirtti.
Yüzde 40 artış oluyor
Bayram tatili süresince özellikle bu kör noktalardaki uyarılar ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, tatil hareketliliğinin başlamasıylatrafik kazalarının da yüzde 30-40 arttığına işaret etti. Palandöken, toplu ulaşım araçlarını kullanmakta fayda olduğunu belirtti.
Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam hava kararırken tarım araçlarına da dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Traktör kullananlar da ışık donanımlarının çalışıp çalışmadığını, römorklarda reflektör olup olmadığını, sarı çakar lambanın çalıştırılması gibi kontrolleri düzenli yapmalıdır. Asla yük üstüne veya üstü açık kabinlere yolcu alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.
'Yetkililer önlem almalı'
Yaz aylarında sıcaklardan eriyen asfalt ile yol yapım çalışmalarında yola dökülen mıcırın da sürücüler açısından tehlike oluşturduğunu ifade eden TESK Başkanı Palandöken, yetkililerin işaret koyarak sürücüleri uyarması gerektiğini kaydetti. Palandöken şunları söyledi:
“Otoyollardaki kör noktalar, daha önce kullanmadığımız güzergâhlarda yol durumunu bilmediğimiz koşullarda, karşıdan gelen aracı görememek, köy bağlantı yollarından çıkan araçların fark edilememesi ve yolların fiziki engellemelerden dolayı genişleyip, daralması durumunda kazaya sebebiyet verecek noktalardır. Ülkemizde bu noktalarda çok fazla kaza olmaktadır. Ama bu durumdan kaynaklı kaç kaza olmuştur, kaç kişi ölmüştür tam bilemeyeceğim.”
Bayramda otoyollar ücretsiz
Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz kullanılabilmesine imkan tanıyan Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 16 Temmuz Perşembe saat 00.00'dan, 20 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanılabilecek.
Bu yollara dikkat!
1- İzmir-Turgutlu yolunun 17+400. Km'si
2- Edremit-Burhaniye yolunun 13. Km'si
3- Muğla-Marmaris yolunun 22+600. Km'si
4- Denizli-Serinhisar yolunun 17+200. Km'si
5- Afyonkarahisar-İscehisar yolunun 6+100-7+350 Km'leri arası
6- Afyonkarahisar-Çay yolunun 11+800-13+600 Km'leri arası
7- Afyon-Çay yolunun 16+100-16+500 Km'leri arası
8- Afyonkarahisar-Çay yolunun 18+150-20+100 Km'leri arası
9- Kadınhanı-Konya yolunun 19+100-19+500 Km'leri arası
10- Kadınhanı-Konya yolunun 27+300-27+700 Km'leri arası
11- Konya-Aksaray yolunun 100+400-127+250 Km'leri arası
12- Aksaray-Nevşehir yolunun 14+100-14+500 Km'leri arası
13- Beyşehir-Konya yolunun 7+100-7+500 Km'leri arası
14- Beyşehir-Konya yolunun 69+150-69+550 Km'leri arası
15- Beyşehir-Konya yolunun 70+100-70+500 Km'leri arası
16- Konya-Karapınar yolunun 16+900-17+950 Km'leri arası
17- Karapınar-Ereğli yolunun 43+900-44+800 Km'leri arası
18- Karapınar-Ereğli yolunun 47+500-48+300 Km'leri arası
19- Afyonkarahisar-Dinar yolunun 20+250-21+550 Km'leri arası
20- Beyşehir-Akseki yolunun 41+800-42+200 Km'leri arası
21- Beyşehir-Akseki yolunun 47+250-47+850 Km'leri arası
22- Beyşehir-Akseki yolunun 52+000-53+000 Km'leri arası
23- Konya-Karaman yolunun 27+115-28+820 Km'leri arası
24- Kulu Ayrımı -Şereflikoçhisar yolunun 12+400-12+800 Km'leri arası
25- Kulu Ayrımı -Şereflikoçhisar yolunun 25+800-26+200 Km'leri arası
26- Şereflikoçhisar-Aksaray yolunun 10+700-11+000 Km'leri arası
27- Beypazarı-Ayaş yolunun 0+600. Km'si
28- Gerede-Kızılcahamam yolunun 59+100. Km'si
29- Balışeyh-Yozgat yolunun 51+600. Km'si
30- Balışeyh-Yozgat yolunun 70+100-82. Km'leri arası
31- Yerköy-Sorgun yolunun 39-47+100. Km'leri arası
32- Yozgat-Yıldızeli yolunun 31+800-40+500. Km'leri arası
33- Kaman-Kırşehir yolunun 35+500-43. Km'leri arası
34- Mucur-Kayseri yolunun 26+000-56+800. Km'leri arası
35- Mucur-Kayseri yolunun 67+500-87+100. Km'leri arası
36- Kayseri-Şarkışla yolunun 17-31+900. Km'leri arası
37- Kayseri-Şarkışla yolunun 50+000-57+500. Km'leri arası
38- Acıgöl-Nevşehir yolunun 16. Km'si
39- Nevşehir-Kayseri yolunun 2-4. Km'leri arası
40- Nevşehir-Kayseri yolunun 55+000-65+500. Km'leri arası
41- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 14+000. Km'si
42- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 29+800-32+300. Km'leri arası
43- Keskin-Kırşehir yolunun 32+600-44+000. Km'leri arası
44- Bafra-Samsun yolunun 0+100. Km'si
45- Bafra-Samsun yolunun 1+100. Km'si
46- Ondokuzmayıs-Samsun yolunun 25+300. Km'si
47- Fatsa-Ordu yolunun 0+200, 0+400 ve 1+700. Km'leri
48- Darende-Malatya yolunun 111+700. Km'si
49- Darende-Malatya yolunun 121+300. Km'si
50- Malatya-Elazığ yolunun 37-40 Km'leri arası
51- Elazığ-Kovancılar yolunun 11-14 Km'leri arası
52- Gölbaşı-Adıyaman yolunun 31-33. Km'leri arası
53- Kızıltepe-Cizre yolunun 47+550. Km'si
54- Piraziz-Bulancak yolunun 10. Km'si
55- Keşap-Espiye yolunun 7. Km'si
56- Beşikdüzü-Çarşıbaşı yolunun 4+500. Km'si
57- Akçaabat-Trabzon yolunun 16. Km'si
58- Trabzon-Yomra yolunun 1. Km'si
59- Sürmene-Of yolunun 7. ve 8. Km'leri
60- Sürmene-İyidere yolunun 14. Km'si
61- Antalya-Serik yolunun 16+900. Km'si
62- Alanya-Gazipaşa yolunun 20+500. Km'si
63- Sivas-Ulaş yolunun 19+100. Km'si
64- Susuz-Selim yolunun 28+000. ve 28+900. Km'leri
65- Susuz-Selim yolunun 33+300. Km'si