Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara 65 ölüm noktası uyarısı

Dört günlük Ramazan Bayramı tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlar, trafikte ölümlü kazaların en çok yaşandığı karayollarındaki kör noktalara karşı uyarıldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye karayollarında acilen düzenleme gerektiren 11 bölge güzergahında 65 kör nokta bulunduğunu belirterek, sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, trafik kazalarının can almaya devam ettiğini belirterek, bayramlarda kaza bilançolarının çok acı olduğunu, geçen yıl 93 vatandaşın bu kazalarda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

11 güzergah var

Ramazan Bayramı tatilinin 4 güne çıkmasıyla memleketlerine veya tatil beldelerine gitmeyi planlayan vatandaşlara, karayollarındaki kör noktalara karşı uyarıda bulunan Palandöken, Türkiye karayollarında acilen düzenleme gerektiren 11 bölge güzergahında 65 kör nokta bulunduğunu belirtti.

Yüzde 40 artış oluyor

Bayram tatili süresince özellikle bu kör noktalardaki uyarılar ve denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, tatil hareketliliğinin başlamasıylatrafik kazalarının da yüzde 30-40 arttığına işaret etti. Palandöken, toplu ulaşım araçlarını kullanmakta fayda olduğunu belirtti.

Özellikle sabah erken saatlerde ve akşam hava kararırken tarım araçlarına da dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken, "Traktör kullananlar da ışık donanımlarının çalışıp çalışmadığını, römorklarda reflektör olup olmadığını, sarı çakar lambanın çalıştırılması gibi kontrolleri düzenli yapmalıdır. Asla yük üstüne veya üstü açık kabinlere yolcu alınmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'Yetkililer önlem almalı'

Yaz ay­la­rın­da sı­cak­lar­dan eri­yen as­falt ile yol ya­pım ça­lış­ma­la­rın­da yo­la dö­kü­len mı­cı­rın da sü­rü­cü­ler açı­sın­dan teh­li­ke oluş­tur­du­ğu­nu ifa­de eden TESK Baş­ka­nı Pa­lan­dö­ken, yet­ki­li­le­rin işa­ret ko­ya­rak sü­rü­cü­le­ri uyar­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Pa­lan­dö­ken şun­la­rı söy­le­di:

“O­to­yol­lar­da­ki kör nok­ta­lar, da­ha ön­ce kul­lan­ma­dı­ğı­mız gü­zer­gâh­lar­da yol du­ru­mu­nu bil­me­di­ği­miz ko­şul­lar­da, kar­şı­dan ge­len ara­cı gö­re­me­mek, köy bağ­lan­tı yol­la­rın­dan çı­kan araç­la­rın fark edi­le­me­me­si ve yol­la­rın fi­zi­ki en­gel­le­me­ler­den do­la­yı ge­niş­le­yip, da­ral­ma­sı du­ru­mun­da ka­za­ya se­be­bi­yet ve­re­cek nok­ta­lar­dır. Ül­ke­miz­de bu nok­ta­lar­da çok faz­la ka­za ol­mak­ta­dır. Ama bu du­rum­dan kay­nak­lı kaç ka­za ol­muş­tur, kaç ki­şi öl­müş­tür tam bi­le­me­ye­ce­ğim.”

Bayramda otoyollar ücretsiz

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyolların ücretsiz kullanılabilmesine imkan tanıyan Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 16 Temmuz Perşembe saat 00.00'dan, 20 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanılabilecek.



Bu yollara dikkat!

1- İzmir-Turgutlu yolunun 17+400. Km'si



2- Edremit-Burhaniye yolunun 13. Km'si



3- Muğla-Marmaris yolunun 22+600. Km'si



4- Denizli-Serinhisar yolunun 17+200. Km'si



5- Afyonkarahisar-İscehisar yolunun 6+100-7+350 Km'leri arası



6- Afyonkarahisar-Çay yolunun 11+800-13+600 Km'leri arası



7- Afyon-Çay yolunun 16+100-16+500 Km'leri arası



8- Afyonkarahisar-Çay yolunun 18+150-20+100 Km'leri arası



9- Kadınhanı-Konya yolunun 19+100-19+500 Km'leri arası



10- Kadınhanı-Konya yolunun 27+300-27+700 Km'leri arası



11- Konya-Aksaray yolunun 100+400-127+250 Km'leri arası



12- Aksaray-Nevşehir yolunun 14+100-14+500 Km'leri arası



13- Beyşehir-Konya yolunun 7+100-7+500 Km'leri arası



14- Beyşehir-Konya yolunun 69+150-69+550 Km'leri arası



15- Beyşehir-Konya yolunun 70+100-70+500 Km'leri arası



16- Konya-Karapınar yolunun 16+900-17+950 Km'leri arası



17- Karapınar-Ereğli yolunun 43+900-44+800 Km'leri arası



18- Karapınar-Ereğli yolunun 47+500-48+300 Km'leri arası



19- Afyonkarahisar-Dinar yolunun 20+250-21+550 Km'leri arası



20- Beyşehir-Akseki yolunun 41+800-42+200 Km'leri arası



21- Beyşehir-Akseki yolunun 47+250-47+850 Km'leri arası



22- Beyşehir-Akseki yolunun 52+000-53+000 Km'leri arası



23- Konya-Karaman yolunun 27+115-28+820 Km'leri arası



24- Kulu Ayrımı -Şereflikoçhisar yolunun 12+400-12+800 Km'leri arası



25- Kulu Ayrımı -Şereflikoçhisar yolunun 25+800-26+200 Km'leri arası



26- Şereflikoçhisar-Aksaray yolunun 10+700-11+000 Km'leri arası



27- Beypazarı-Ayaş yolunun 0+600. Km'si



28- Gerede-Kızılcahamam yolunun 59+100. Km'si



29- Balışeyh-Yozgat yolunun 51+600. Km'si



30- Balışeyh-Yozgat yolunun 70+100-82. Km'leri arası



31- Yerköy-Sorgun yolunun 39-47+100. Km'leri arası



32- Yozgat-Yıldızeli yolunun 31+800-40+500. Km'leri arası



33- Kaman-Kırşehir yolunun 35+500-43. Km'leri arası



34- Mucur-Kayseri yolunun 26+000-56+800. Km'leri arası



35- Mucur-Kayseri yolunun 67+500-87+100. Km'leri arası



36- Kayseri-Şarkışla yolunun 17-31+900. Km'leri arası



37- Kayseri-Şarkışla yolunun 50+000-57+500. Km'leri arası



38- Acıgöl-Nevşehir yolunun 16. Km'si



39- Nevşehir-Kayseri yolunun 2-4. Km'leri arası



40- Nevşehir-Kayseri yolunun 55+000-65+500. Km'leri arası



41- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 14+000. Km'si



42- Kayseri-Pınarbaşı yolunun 29+800-32+300. Km'leri arası



43- Keskin-Kırşehir yolunun 32+600-44+000. Km'leri arası



44- Bafra-Samsun yolunun 0+100. Km'si



45- Bafra-Samsun yolunun 1+100. Km'si



46- Ondokuzmayıs-Samsun yolunun 25+300. Km'si



47- Fatsa-Ordu yolunun 0+200, 0+400 ve 1+700. Km'leri



48- Darende-Malatya yolunun 111+700. Km'si



49- Darende-Malatya yolunun 121+300. Km'si



50- Malatya-Elazığ yolunun 37-40 Km'leri arası



51- Elazığ-Kovancılar yolunun 11-14 Km'leri arası



52- Gölbaşı-Adıyaman yolunun 31-33. Km'leri arası



53- Kızıltepe-Cizre yolunun 47+550. Km'si



54- Piraziz-Bulancak yolunun 10. Km'si



55- Keşap-Espiye yolunun 7. Km'si



56- Beşikdüzü-Çarşıbaşı yolunun 4+500. Km'si



57- Akçaabat-Trabzon yolunun 16. Km'si



58- Trabzon-Yomra yolunun 1. Km'si



59- Sürmene-Of yolunun 7. ve 8. Km'leri



60- Sürmene-İyidere yolunun 14. Km'si



61- Antalya-Serik yolunun 16+900. Km'si



62- Alanya-Gazipaşa yolunun 20+500. Km'si



63- Sivas-Ulaş yolunun 19+100. Km'si



64- Susuz-Selim yolunun 28+000. ve 28+900. Km'leri



65- Susuz-Selim yolunun 33+300. Km'si

