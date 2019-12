Bayram tatili için kitap önerileri

T24

'İyi edebiyat için şairin romanı'

'Michel del Castillo konusunda ısrarlıyım'



'Yağmur Akşamları' son yılların en iyisi'



'Klasikler okunmalı'



'Kopan'ın özgün kalemini keşfedin'

'Ben Çehov okuyacağım'



'Bellatin sıradışı'

'Tuhaf Bir Kadın'ı öneririm'

'Tanpınar'ın başyapıtı'

'Larsson'u okuyun'

'Şiirle yıkanmak isteyenlere 'Sevda Sözleri'

Milliyet gazetesinden Gülden Öktem'in haberi şöyle:Ayşe Kulin: İyi edebiyat okumak isteyenler için Murahtan Mungan’ın “Şairin Romanı” kitabını öneriyorum. Mungan, kelimeleri büyülü kullanan bir yazar; düz yazısında bile şair olduğunu fark ediyorsunuz. Aşağı yukarı aynı nedenlerle Selim İleri’nin tüm kitaplarını tavsiye ederim. Ayla Kutlu’nun “Bir Göçmen Kuştu O” kitabı da okunmalı. Reklamı yapılmadığı için fazla tanınan bir yazar değil ama gerçek bir yazar Kutlu. Inez Baranay’ın “With the Tiger” isimli bir kitabı çıkacak. İngilizcesinden okudum. İstanbul Kitap Fuarı’na da gelecek. Farklı bir yazar, farklı bir kitap. Bir dünya insanı... Onu da öneririm.Michel del Castillo’nun “Karar Gecesi” isimli kitabı. Polisiye bir kitap ama son derece gerçekçi. Okunması konusunda ısrar ediyorum. Sevdiğim bir diğer kitap yine Castillo’nun “Kardeşim Budala”sı. Bu kitap Dostoyevski’nin “Budala”sına göndermelerle doludur. Castillo’nun polisiye ile edebiyatı iç içe geçirdiği bir eseridir. Bir de Salinger’ın “Çavdar Tavlasında Çocuklar”ı var tabii. Bayramda okumak için bir klasik... Selim İleri’nin son kitabı “Yağmur Akşamları” da enfes bir kitap. Lezzetli bir edebiyat.Selim İleri’nin “Yağmur Akşamları”, son yıllarda okuduğum en iyi edebiyat örneklerinden biri. Katman katman bir kitap, tavsiye ederim. Ursula K. Le Guin’in “Lavinia” ve “En Uzak Sahil” kitapları, çok değişik ve çok özgün eserler. Hakan Günday’ın “Az”ı çok etkileyici. Bukowski, Jack Kerouac gibi, gerçek bir edebiyat... Michel Butor’un “Değişme” isimli kitabı da bir diğer önerim.Ben bir üniversite hocasıyım ve çoğu öğrencinin kitap okumadan üniversiteye girdiğini biliyorum. Dolayısıyla, eğer bayramda hakikaten kitap okumayı düşünen varsa dünya klasiklerini okusun. Bunlar Rus Klasikleri de olur, Türk Klasikleri de...Yekta Kopan’ın özgün kalemi, gözlem gücü ve iflah olmaz yalnızlıklarımıza hem şefkatle hem zekice ışık tutma biçimini çok sevdiğim için, “Bir de Baktım Yoksun” kitabı. V.S. Ramachandran’ın “Beyindeki Hayaletler: İnsan Zihninin Gizemlerine Doğru” kitabı... Ramachandran bu yüzyılın en önemli isimlerinden, bilim insanlarından ve yaklaşımını çok yapıcı buluyorum. Ahmet Yaşar Ocak’ın “Osmanli Sufiliğine Bakışlar”ı... Ocak’ın eserlerini senelerdir severek okurum, bir seferde okuyup kaldırılmayacak, zaman zaman yeniden okunması gereken bir kitap bence. Sevgi Soysal’dan “Yürümek”... Baha Tahir’den “Sürgünde Günbatımı”. Baha Tahir’in edebi sesi ülkemizde yeterince bilinmiyor...Kitap önerisi yapınca hem ânında insanın notunu veriyorlar, hem de yalancı çıkabiliyorsun. O yüzden ben neler okuyorum, okumak istiyorum onu söyleyeyim: Çehov’un Everest’ten çıkan “Bütün Öyküleri-4”ünü okumayı düşünüyorum. Hayranı olduğum, hikâye yazma derslerine onun hikâyeleriyle başladığım için. Bir haftadır elimde Anna Jean Mayhew’ün ilk romanı “Ağustosun Kuru Çayırları” var. Kitabı biraz okudum, çok umutluyum. Polisiye olarak, ilk kitabı “Keskin Şeyler”i rahatsız edici ama iyi bulduğum Gillian Flynn’in ikinci kitabı “Karanlık Yerler”i okuyacağım.Çok yeni bir Ruth Rendell okudum: “The Vault”. Sevenlerine tavsiye ederim, Wexford’un emekli olduktan sonraki ilk soruşturması. Şu sırada elimde, Louis de Bernieres’in “Notwithstanding”i ile, dünyanın en iyi yazarlarından biri olduğunu düşündüğüm Alice Munro’nun “Bazı Kadınlar”ı var. İkisini de tavsiye ederim.Julien Gracq’ın “Ormanda Bir Balkon” romanının hemen şu sırada okunmasını öneririm. Nitelikli edebiyat dediğimiz şey neymiş, onu görmek, çok büyük bir yazarı tanımak için. Mario Bellatin’in “Güzellik Salonu” adlı kitabı tuhaf ve çok sıra dışı bir roman, bir günde okunur. Bir de Julio Cortazar okuyun. “Mırıldandığım Öyküler” kitabı iyi bir seçim.Andrea G.Pinketts’in “Lazzaro, Dışarı Çık” kitabının dili ve üslubu dikkatinizi çekecektir. Alessandro Baricco’nun “Emmaus” ve diğer bütün kitaplarında, bir yandan günümüz insanının sorunları yer alırken diğer yandan insana dair evrensel bir arayış vardır... Leyla Erbil’in “Tuhaf Bir Kadın”ını, Nur Yazgan’ın “Zamanın Kokusu”nu ve Burhan Sönmez’in “Masumlar”ını ayrıca öneriyorum...Henüz okumamış olanlar için, Ahmet Hamdi Tanpınar, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”. Yıllar boyu sırf hafife alındığı için gözardı edilmiş bir başyapıt. Joseph Conrad, “Karanlığın Yüreği”. Oscar Wilde’ın, bazıları artık yazarının önüne geçmiş olan öyküleri: “Mutlu Prens” ve “Balıkçı ile Ruhu”. Murathan Mungan’dan “Şairin Romanı” ve “Kibrit Çöpleri”. Ayfer Coşkun, “Bir Yanım Hüzün”. Coşkun’un ince bir hüzünle 12 Eylül döneminde bir kadının etrafında yazdığı üçüncü öykü bütünü. Behçet Çelik, “Diken Ucu”. Çelik, Tomris Uyar’ın yolundan giden çok iyi bir yazar. Son olarak Ahmet Büke, “Kumrunun Gördüğü”. Büke, görmezden geldiklerimizi görmek ve söylemek cüretini gösteren bir yazar.Stieg Larsson’un “Millenium Serisi”ni öneririm. Sürükleyici ve rahat okunan kitaplardır. Seride yer alan olaylar, bugün bizim burada yaşadıklarımızla da bağlantı olarak düşünülebilir.Elif Şafak’ın “İskender”i son zamanlarda çok popüler. “Dövüş Kulübü” ve George Orwell’in “1984” romanı. Ve Adnan Gerger’in “Uğur Mumcu’yu Kim Öldürdü?” isimli kitabı.Woody Allen’ın “Eğrisi Doğrusu” isimli eseri. Sinan Meydan’ın “Cumhuriyet Tarihi Yalanları” ile Kenneth C. Davis’in “Edebiyattan Pek Anlamam” kitapları keyifle okunuyor. Cemal Süreya’nın “Sevda Sözleri” ise denizden sonra, şiirle yıkanmak isteyenlere tavsiyem...Marcel Proust’un “Kayıp Zamanın İzinde”sinin tümü iki ciltte bir araya geldi. Orhan Pamuk “Benim Adım Kırmızı”; Italo Calvino “Görünmez Kentler”; Alberto Manguel, “Okumanın Tarihi”; Umberto Eco, “Gülün Adı”; Yusuf Atılgan, “Aylak Adam”; Cemal Süreya, “Sevda Sözleri”, Ahmet Ümit, “İstanbul Hatırası”; Chuck Palahniuk, “Ölüm Pornosu”; Murat Uyurkulak, “Tol”, Sezgin Kaymaz “Zindankale”; İhsan Oktay Anar “Puslu Kıtalar Atlası”. Son olarak Ayhan Geçkin, “Son Adım”; Kaya Genç, “Macera”; Yalçın Tosun “Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler”, Aslı Tohumcu, “Taş Uykusu”...Don Miguel Ruiz’in “Ustaca Sevmek” isimli kitabı başta olmak üzere bütün kitaplarını, French Oje takma adlı yazarın “Erkek Dedikodusu” ve Nasuh Mahruki’nin “Kendi Everest’inize Tırmanın” kitapları.