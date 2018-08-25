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Bayram tatili dönüşü kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı

25 Ağustos 2018 13:59

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada, Nafiye (66) ve Binnet Kayahan (68) çifti öldü, 2 oğlu ve oğullarından birinin nişanlısı ise yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karapınar- Konya karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Bayram tatili için gittikleri Gaziantep\'ten Aydın\'a dönmek için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu İlmihan Kayhan (23) yönetimindeki 34 BDV 862 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü İlmihan Kayahan, nişanlısı Buse Yazdıç (19) ve ağabeyi Hüseyin Kayahan (37) yaralandı, annesi Nafiye (66) ve babası Binnet Kayahan (68) yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buse Yazdıç ile Hüseyin Kayahan\'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

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