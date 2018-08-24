Bayram tatilcileri dönüşe geçti (3)

40 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde öğle saatlerinde başlayan yoğunluk, akşam saatlerinde de artarak, devam etti. Sakarya\'nın Sapanca ilçesi Mahmudiye geçişinde başlayan yoğunluk, Kocaeli\'nin Derince ilçesine kadar sürdü. Bu bölgeler arasında oluşan yaklaşık 40 kilometrelik araç kuyruğunda sürücüler, İstanbul yönüne adım adım ilerliyor. Derince ilçe geçişinde azalan trafik, Gebze Kirazpınar mevkisinde yeniden yoğunlaşıyor. Trafikteki yoğunluğun gece boyunca sürmesi bekleniyor.



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