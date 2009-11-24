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Yaşam

Bayram sisli geçecek

Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul'da etkili olan yoğun sisin arife ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde de devam edeceğini bildirdi.

24 Kasım 2009 02:00

T24 - Meteoroloji Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İstanbul'da etkili olan yoğun sisin arife ve Kurban Bayramı'nın birinci gününde de devam edeceğini bildirdi.
    

Yıldırım, Marmara Bölgesi genelinde gece havanın açık geçtiğini, rüzgarın hafif estiğini ve yerin radyasyon kaybı nedeniyle aşırı soğuduğunu ifade etti.

Atmosferin üst seviyelerine çıkıldıkça da sıcaklığın artış göstermesi nedeniyle sis oluştuğunu belirten Yıldırım, kentte yoğun sisin yarın da yer yer görüleceğini kaydetti.

Mustafa Yıldırım, "Sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis, arife ve bayramın birinci gününde devam edecek. Kentte hava sıcaklığında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. En düşük hava sıcaklığı hafta boyunca 7-9 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 15-17 derece olacak" dedi.

Yıldırım, sis nedeniyle başta sürücüler olmak üzere herkesin, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini sözlerine ekledi

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