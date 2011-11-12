Bayram Otel'in sahibi 'oteldeydim', ablası 'evdeydi' dedi

T24 - Van’daki ikinci depremde yıkılan ve 8 kişiye mezar olan Bayram Oteli’nin sahibi Aslan Bayram, depremden hemen sonra canlı yayına bağlanıp, “4’üncü kattayken deprem oldu, üst kata fırladım ve kurtuldum” demişti. Ancak ablası evde olduğunu söyledi.



5.6’lık depremde yerle bir olan Bayram Otel, hasarlı olduğu halde müşteri kabul ettiği çin büyük tartışma yarattı. Otelin sahiplerinden Aslan Bayram’ın, depremin ardından basın mensuplarına ve TV kanallarına yaptığı, “4-5 tane mimar arkadaş geldi ve kolonlara baktı. İstanbul’dan gelen yetkin biri de aynı şekilde binayı inceledi ve otel sağlamdı” sözleri ise hasarlı otele oturulabilir raporu verildiği yönünde iddialara neden oldu.

‘Odama çıkıyordum’



Aslan Bayram o gece hem basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda hem de NTV’nin canlı yayınında katılan deprem sırasında otelde olduğunu söyledi ve şunları dedi:



“Otelde toplam 27 kişi vardı. 12’si de deprem anında dışarıdaydı. Bodrumun orada giriş vardı. Bir kişiyi sağlam çıkardık. Ben de otelde kalıyorum. Deprem anında odama çıkıyordum. 4’üncü kattayken deprem oldu, üst kata fırladım ve kurtuldum. Biz 7.2’lik depremin ardından bütün kolanlara tek tek baktık ve bir şey yoktu. Kendi evlerimizden korktuk, otelde yattık. 4-5 tane mimar arkadaş geldi ve kolonlara baktı. İstanbul’dan gelen yetkin biri de aynı şekilde binayı inceledi ve otel sağlamdı. Bina güvenliydi, gerçekten korksam kendim yatmam orada.”

‘Başvurduk, gelmediler’



Dün de diğer ortak Tevfik bayram DHA muhabirine konuştu ve 23 Ekim’deki depremden sonra gerekli yerlere otelde hasar tespit çalışmaları yapılması için dilekçe verdiğini, ancak hiçbir işlemin yaplmadığını söyledi. Bayram, 23 Ekim’deki depremden sonra otelde bazı küçük çatlaklar oluştuğunu ancak ciddi bir hasarın olmadığını belirterek, “Ben kendim de o otelde kalıyordum. Çok ağır hasar olsa niye otelde kalayım, müşteri kabul edeyim? Deprem sırasında otelin 3 personeli kendini dışarı atıp kurtulmuş. Ancak otelde net olarak kaç kişinin bulunduğunu bilmiyorum” dedi.

‘Abilerim eve gelmişti’



Ancak iki kardeşin yaptığı açıklamaları, kız kardeşleri Songül Bayram, yalanladı. Vatan gazetesine konuşan Tevfik Bayram ve Aslan Bayram’ın kız kardeşi Songül Bayram, şunları söyledi:



“Ağabeylerim o gece sahip oldukları otelden ayrılıp uyumak için eve geldiler. Otelle aynı cadde üzerinde bulunan iki bina var. Bizim dairemizin bulunduğu bina ile ağabeylerimin kaldığı binalar yan yana bulunuyor. Depremden aşağı yukarı 10 dakika önce eve geldiler. Kendileriyle de o sırada kapının ağzında konuştuk. Kendileri evlerine gitti. Biz de kendi evimize gittik. Kısa bir süre sonrada deprem oldu. İki binada bulunan herkes kendisini o sarsıntıyla dışarı attı. Bizim binalarımız yıkılmadı ama çatlaklar oluştu. Çok şükür yaralı ve ölümüz de yok. Ama evlerimiz ciddi anlamda zarar gördü. Şu anda da evlerimize girmeye korktuğumuz için bir kısmımız dışarıda arabalarımızda, bir kısmımız da çadırda kalıyoruz.”

Aileden ölü-yaralı yok



Vatan'ın yaptığı araştırmada “Otelimiz sağlam olduğu için ailemle birlikte depremden sonra otele yerleştik” iddiasında bulunan Aslan Bayram’ın hiçbir yakınının kurtarma ekibi tarafından otelden sağ ya da ölü çıkarılmadığı öğrenildi. Hastanelere de Bayram Ailesi’ne ait hiçbir yaralının tedavi için başvurmadığı belirlendi.