Bayram Otel davasında karar çıktı

Van'da 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen ikinci depremde yıkılan ve 24 kişinin yaşamını yitirdiği Bayram Oteli ile devam eden davada karar çıktı. Mahkeme, otelin tutuklu sahibi Tevfik Bayram'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

DHA'dan Osman Bekleyen'in haberine göre, Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 7.2 büyüklüğündeki deprem ardından, 9 Kasım 2011 tarihinde Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremde 25 bina ile birlikte Bayram Oteli de yıkıldı. Yıkılan otelin enkazında Doğan Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de aralarında bulunduğu 24 kişi yaşamlarını yitirdi.

Cezayı az bulan Yargıtay kararı bozdu

Van 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada otel sahibi Tevfik Bayram, 'Bilinçli taksirle 1'den fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'Eylemin ağırlığı ve ölen kişi sayısının fazlalığı' nedeniyle otel sahibi Tevfik Bayram'a verilen cezayı az bularak yerel mahkemenin kararını bozdu. Tevfik Bayram'ın avukatlarının bozma kararına yaptığı itirazı da reddeden Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, dava dosyasını Van'a gönderdi.

Kararın bozulması ardından bugün davanın yedinci duruşması 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Tevfik Bayram telekonferansla katıldı. Otelin yıkılması ve insanların ölmesinin kendisini üzdüğünü ve kastı olmadığını belirten Tevfik Bayram, tahliyesini isterken, avukatları da Bayram'ın sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına uygun olmadığını ve tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti istekleri dinledikten sonra kararını verdi.

Mahkeme heyeti, otel sahibi Tevfik Bayram'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluğunun devamına karar verdi.