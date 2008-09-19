Bayram öncesi otobüs biletleri tükendi

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelindeki şehirler arası otobüs terminallerinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Sekreteri Mevlüt İlgin, yaptığı açıklamada, tatilin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından vatandaşların bilet bulma telaşı içine girdiklerini söyledi.



Otobüslerde yer kalmadı



Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla şehirler arası otobüslerde 25 Eylül Perşembe ile 5 Ekim Pazar gününe kadar biletlerin tamamının satıldığını belirten İlgin, bayram arası günlerde ise az da olsa bilet bulunabildiğini ifade etti.



İlgin, Türkiye'nin her kentine seyahat talebinin arttığını, Antalya ve İzmir'in en çok tercih edilen yerlerin başında geldiğini belirterek, "Vatandaşlar daha çok tatil yörelerine gitmek için bilet satın alıyor. Artan yoğunluğu dikkate alan bazı otobüs firmaları ek seferler koymak için hazırlıklara başladı" dedi.



Vatandaşlardan gidiş bileti alırken dönüş için de yer ayırtmalarını isteyen İlgin, "Tatile ve memlekete gidişin bir de dönüşü olacak. Dönüş yolunda sıkıntı yaşamak istemeyenler tedbirlerini de önceden almalı" diye konuştu.



“Korsan firmalara dikkat”



İlgin, yoğunluk nedeniyle bazı kişilerin otogarların yakınında park ederek belgesiz otobüslerle bilet bulamayan yolcuları taşıdıklarını ifade ederek, vatandaşları korsan otobüs firmalarına karşı uyardı.



Yetki belgesi olan firmalar tercih nedeni olmalı



Tatili fırsat bilip belgesi ve sigortası olmayan korsan otobüslere itibar edilmemesi gerektiğini anlatan İlgin, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımız biletlerini otogar yerine mahalle aralarından kaldırılan bu firmalardan almamalı. Otogar dışından kalkan otobüsler şehirler arası seferlere çıkacak donanıma da sahip değil. Vatandaşlarımız, güvenli yolculuk açısından D1 ve D2 yolcu taşıma yetki belgesi olan firmalarla yolculuk yapsınlar."



Ulaştırma Bakanlığınca, D1 Yetki Belgesi, belirli bir ücret ve zaman tarifesine göre otobüsle düzenli yolcu taşımacılığı yapanlara veriliyor. D2 Yetki Belgesi ise belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arazi seferi düzenleyerek taşımacılık yapanlara ve önceden

gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle taşımacılık yapanlara düzenleniyor.

