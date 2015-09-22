Bayram öncesi 205 bin polise taltif

Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu, bir yıldır bekleyen taltifleri karara bağladı. 205 bin polise bayram öncesi taltif ödemesi yapıldı. Taltif ödemesinden operasyonel birimlerin yanı sıra trafik polisleri, masa başı çalışan personel ve karakol polisleri de yararlandı.

Usulsüz dağıtım iddiası

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının ardından emniyet içerisinde başlatılan soruşturmalarda, emniyet genel müdürlüğü (EGM) Taltif Komisyonu’nun taltifleri usulsüz dağıttığı iddia edilmiş, bu kapsamda komisyonda görevli birçok emniyet müdürü ve polisle ilgili dava açılmıştı. Yargılamalar nedeniyle Taltif Komisyonu bir yılı aşkın süredir toplanmazken, bu dönemde operasyonlara katılan ve taltifi hak eden polislerle ilgili dosyalar beklemeye alınmıştı.

45 bini alamadı

Uzun bir aradan sonra taltif görüşmelerini tamamlayan komisyon, 250 bin emniyet personelinden 205 binine taltif ödemesi yaptı. Daha önce hiç taltif almayan personel de komisyonun son kararıyla ödemeye hak kazandı. Operasyonel birimlerin yanı sıra trafik şubede görevli, merkez ve taşra birimlerinde içerde çalışan ile karakol polisleri de taltif alan gruba dahil edildi. Emniyet personelini motive etme amaçlı yapılan taltif ödemelerinde en yüksek payın ise terör olaylarının yoğun yaşandığı ve riskli bölgelerde görevli polislere yapıldığı kaydedildi.

Emniyet hizmetleri sınıfında yer alan her rütbedeki personelin alacağı taltif miktarları görev unvanı, derece-kademe, aylık gösterge ve ek gösterge puanlarına göre değişiklik gösteriyor. Göreve yeni başlayan polis memuruna bir taltif olarak 50 lira, başkomiserlik rütbesine yükselmiş personele bir taltif olarak 140 TL ödeniyor. Daire başkanları ile birinci sınıf emniyet müdürlerine ise bir taltif karşılığı 392 lira veriliyor. Taltif Komisyonu’nun son kararında her emniyet personeline en az 4 taltif ödemesi yapıldığı bildirildi. Terör olaylarının arttığı bölgelerde ise 10 taltife kadar ödeme yapıldığı kaydedildi.