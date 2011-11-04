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Yaşam

Bayram namazı saatleri belli oldu ANKARA (A.A)

04 Kasım 2011 12:59

-Bayram namazı saatleri belli oldu ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Bayramı namazı Ankara'da 07.04, İstanbul'da 07.23, Iğdır'da 06.20, Çanakkale'de ise 07.31'de kılınacak.     Diyanet İşleri Başkanlığından alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: ''Adana: 06.48, Adıyaman: 06.38, Afyonkarahisar: 07.11, Ağrı: 06.23, Aksaray: 06.56, Amasya: 06.54, Antalya: 07.06, Ardahan: 06.28, Artvin: 06.32, Aydın: 07.20, Balıkesir: 07.24, Bartın: 07.11, Batman: 06.27, Bayburt: 06.36, Bilecik: 07.16, Bingöl: 06.31, Bitlis: 06.24, Bolu: 07.11, Burdur: 07.09, Bursa: 07.20,, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.14, Diyarbakır: 06.30, Düzce: 07.13, Edirne: 07.34, Elazığ: 06.36, Erzincan: 06.37, Erzurum: 06.31, Eskişehir: 07.13, Gaziantep: 06.40, Giresun: 06.45, Gümüşhane: 06.39, Hakkari: 06.15, Hatay: 06.43, Isparta: 07.08, İzmir: 07.24, Kahramanmaraş: 06.43, Karabük: 07.09, Karaman: 06.56, Kars: 06.25, Kastamonu: 07.04, Kayseri: 06.51, Kilis: 06.40, Kırıkkale: 07.02, Kırklareli: 07.32, Kırşehir: 06.57, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.01, Kütahya: 07.15, Malatya: 06.39, Manisa: 07.23, Mardin: 06.27, Mersin: 06.50, Muğla: 07.16, Muş: 06.27, Nevşehir: 06.54, Niğde: 06.52, Ordu: 06.47, Osmaniye: 06.44, Rize: 06.37, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.54, Siirt: 06.23, Sinop: 07.01, Sivas: 06.47, Şanlıurfa: 06.34, Şırnak: 06.20, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.51, Trabzon: 06.40, Tunceli: 06.36, Uşak: 07.15, Van: 06.19, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.56, Zonguldak: 07.13''     KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bayram namazı saat 06.51'de kılınacak.

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