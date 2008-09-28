Ramazan Bayramı namazı, Ankara'da 07.25'de, İstanbul'da 07.41'de, İzmir'de 07.46'da, Hakkari'de ise 06.39'da kılınacak.



AA muhabirinin, Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:



"Adana: 07.13, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.33, Ağrı: 06.43, Aksaray: 07.19, Amasya: 07.13, Ankara: 07.25, Antalya: 07.31, Ardahan: 6.46, Artvin: 06.50, Aydın: 07.43, Balıkesir: 07.44, Bartın: 07.28, Batman: 06.50, Bayburt: 06.55, Bilecik: 07.36, Bingöl: 06.53, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.30, Burdur: 07.33, Bursa: 07.40, Çanakkale: 07.50, Çankırı: 07.22, Çorum: 07.17, Denizli: 07.38, Diyarbakır: 06.54, Düzce: 07.32, Edirne: 07.51, Elazığ: 06.58,

Erzincan: 06.58, Erzurum: 06.51, Eskişehir: 07.34, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.03, Gümüşhane: 06.59, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır, 06.40, Isparta: 07.32, İstanbul: 07.41, İzmir: 07.46, Kahramanmaraş: 07.07, Karabük: 07.26, Karaman: 07.21, Kars: 06.44, Kastamonu: 07.22, Kayseri: 07.13, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.22, Kırklareli: 07.48, Kırşehir: 07.19, Kocaeli: 07.37, Konya: 07.24, Kütahya: 07.36, Malatya: 07.02, Manisa: 07.45, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.41, Muş: 06.49, Nevşehir: 07.16, Niğde: 07.16, Ordu: 07.05,

Osmaniye: 07.09, Rize: 06.55, Sakarya: 07.35, Samsun: 07.12, Siirt: 06.47, Sinop: 07.17, Sivas: 07.08, Şanlıurfa: 06.59, Şırnak: 06.44, Tekirdağ: 07.47, Tokat: 07.10, Trabzon: 06.58, Tunceli: 06.57, Uşak: 07.37, Van: 06.42, Yalova: 07.39, Yozgat: 07.17, Zonguldak: 07.30."



Yurt dışında namaz saatleri



KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 07.19'da kılınacak.



Türk cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerindeki bazı merkezlerde bayram namazı saatleri ise yerel saatle şöyle:



“Bakü: 08.17, Nahcivan: 08.34, Bişkek: 06.40, Taşkent: 07.00, Duşanbe: 07.00, Almatı: 07.31, Aşkabat: 07.41, Tiran: 07.18, Atina: 08.00, Dedeağaç: 07.53, Gümülcine: 07.55, İskeçe: 07.57, Selanik: 08.05, Saraybosna: 07.25, Mostar: 07.27, Sofya: 08.05, Üsküp: 07.12, Bükreş: 07.55, Köstence: 07.45, Belgrad: 07.18, Priştina: 07.13."



Avrupa'daki bazı şehirlerden Amsterdam'da 08.28, Brüksel 08.29, Helsinki'de 08.21, Paris'te 08.34, Strasbourg'da 08.13, Stockholm'de 07.47, Londra'da 07.47, Cenevre'de 08.17, Berlin'de 07.55, Dortmund'da 08.17, Dusseldorf'da 08.19, Frankfurt'da 08.11, Hamburg'da 08.10, Köln'de 08.19, Stutgart'ta 08.07'de (yerel saatle) bayram namazı kılınacak.



Bayram namazı, Washington'da 07.43, New York'ta 07.32, Atlanta'da 08.09, Boston'da 07.22, Chicago'da 07.28, Detroit'te 08.10, Los Angeles'ta 07.25, Miami'de 07.49, Montreal'de 07.35, Toronto'da 07.56, Sydney'de 06.12, Melbourne'de 06.37, Tokyo'da ise 06.14'te (yerel saatle) kılınacak.

