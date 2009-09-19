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Yaşam

Bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramı namazı, Ankara’da 07.15, İstanbul’da 07.30, İzmir’de 07.37, Hakkari’de ise 06.30’da kılınacak.

19 Eylül 2009 03:00

Ramazan Bayramı namazı, Ankara’da 07.15, İstanbul’da 07.30, İzmir’de 07.37, Hakkari’de ise 06.30’da kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle: "Adana: 07.04, Adıyaman: 06.52, Afyonkarahisar: 07.24, Ağrı: 06.34, Aksaray: 07.09, Amasya: 07.03, Ankara: 07.15, Antalya: 07.22, Ardahan: 06.36, Artvin: 06.39, Aydın: 07.34, Balıkesir: 07.34, Bartın: 07.17, Batman: 06.41, Bayburt: 06.45, Bilecik: 07.26, Bingöl: 06.44, Bitlis: 06.37, Bolu: 07.20, Burdur: 07.24, Bursa: 07.30, Çanakkale: 07.40, Çankırı: 07.12, Çorum: 07.06, Denizli: 07.29, Diyarbakır: 06.45, Düzce: 07.22, Edirne: 07.40, Elazığ: 06.49, Erzincan: 06.48, Erzurum: 06.41, Eskişehir: 07.24, Gaziantep: 06.56, Giresun: 06.52, Gümüşhane: 06.48, Hakkari: 06.30, Hatay: 07.00, Iğdır, 06.30, Isparta: 07.23, İstanbul: 07.30, İzmir: 07.37, Kahramanmaraş: 06.58, Karabük: 07.16, Karaman: 07.12, Kars: 06.34, Kastamonu: 07.11, Kayseri: 07.04, Kilis: 06.57, Kırıkkale: 07.12, Kırklareli: 07.38, Kırşehir: 07.09, Kocaeli: 07.26, Konya: 07.15, Kütahya: 07.26, Malatya: 06.52, Manisa: 07.36, Mardin: 06.42, Mersin: 07.07, Muğla: 07.32, Muş: 06.40, Nevşehir: 07.07, Niğde: 07.07, Ordu: 06.55, Osmaniye: 07.00, Rize: 06.44, Sakarya: 07.25, Samsun: 07.01, Siirt: 06.38, Sinop: 07.06, Sivas: 06.58, Şanlıurfa: 06.50, Şırnak: 06.36, Tekirdağ: 07.36, Tokat: 07.00, Trabzon: 06.47, Tunceli: 06.47, Uşak: 07.28, Van: 06.32, Yalova: 07.29, Yozgat: 07.07, Zonguldak: 07.19." KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da bayram namazı saat 07.11’de kılınacak.

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