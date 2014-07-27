Bayram namazı saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Ramazan Bayramı namazı Ankara’da 06.25, İstanbul’da 06.40, İzmir’de 06.52, Çanakkale’de 06.53, Iğdır’da ise 05.40’ta kılınacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 6.22
Adıyaman: 6.09
Afyon: 6.38
Ağrı: 5.46
Aksaray: 6.24
Amasya: 6.13
Ankara: 6.25
Antalya: 6.36
Alanya: 6.36
Ardahan: 5.45
Artvin: 5.47
Aydın: 6.50
Balıkesir: 6.52
Bartın: 6.25
Batman: 5.57
Bayburt: 05.56
Bilecik: 6.37
Bingöl: 5.58
Bitlis: 5.49
Bolu: 6.30
Burdur: 6.40
Bursa: 6.41
Çanakkale: 6.53
Çankırı: 6.24
Çorum: 6.18
Denizli: 6.54
Diyarbakır: 5.59
Düzce: 6.31
Edirne: 6.48
Elazığ: 6.05
Erzincan: 5.58
Erzurum: 5.55
Eskişehir: 6.34
Gaziantep: 6.12
Giresun: 6.02
Gümüşhane: 5.59
Hakkari: 5.48
Hatay: 6.20
Iğdır: 5.40
Isparta: 6.38
İstanbul: 6.40, Çatalca: 6.41, Silivri: 6.42, Şile: 6.37, Tuzla: 6.39
İzmir: 6.52
Kahramanmaraş 6.13
Karabük: 6.23
Karaman: 6.28
Kars: 5.42
Kastamonu: 6.18
Kayseri: 6.15
Kilis: 6.14
Kırıkkale: 6.23
Kırklareli: 6.43
Kırşehir: 6.23
Kocaeli: 6.38
Konya: 6.34
Kütahya: 6.39
Malatya: 6.09
Manisa: 6.49
Mardin: 5.55
Mersin: 6.34
Muğla: 6.54
Muş: 5.50
Nevşehir: 6.22
Niğde: 6.24
Ordu: 6.08
Osmaniye: 6.17
Rize: 5.51
Sakarya: 6.34
Samsun: 6.10
Şanlıurfa: 6.08
Siirt: 5.54
Sinop: 6.15
Şırnak: 5.50
Sivas: 6.04
Tekirdağ: 6.43
Tokat: 6.09
Trabzon: 5.57
Tunceli: 6.04
Uşak: 6.41
Van: 5.50
Yalova: 6.38
Yozgat: 6.15
Zonguldak: 6.30