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Yaşam

Bayram namazı ilk Hakkâri'de kılınacak

Kurban Bayramı namazı, Ankara'da 07.43'te, İstanbul'da 08.02'de, İzmir'de 08.00'de, Edirne'de 08.14'te Hakkâri'de ise 06.51'de kılınacak.

01 Aralık 2008 02:00


( Aralık'ta başlayacak olan Kurban Bayramı'nın  namaz saatleri açıklandı.  Bayram namazı Ankara'da 07.43'te, İstanbul'da 08.02'de, İzmir'de 08.00'de, Edirne'de 08.14'te Hakkari'de ise 06.51'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana: 07.23, Adıyaman: 07.13, Afyonkarahisar: 07.48, Ağrı: 07.01, Aksaray: 07.32, Amasya: 07.33, Ankara: 07.43, Antalya: 07.41, Ardahan: 07.08, Artvin: 07.12, Aydın: 07.55, Balıkesir: 08.02, Bartın: 07.51, Batman: 07.03, Bayburt: 07.14, Bilecik: 07.55, Bingöl: 07.08, Bitlis: 07.00, Bolu: 07.51, Burdur: 07.45, Bursa: 07.59, Çanakkale: 08.09, Çankırı: 07.42, Çorum: 07.36,
Denizli: 07.50, Diyarbakır: 07.06, Düzce: 07.53, Edirne: 08.14, Elazığ: 07.13, Erzincan: 07.15, Erzurum: 07.09, Eskişehir: 07.51, Gaziantep: 07.15, Giresun: 07.24, Gümüşhane: 07.18, Hakkari: 06.51, Hatay: 07.17, Isparta: 07.44, Mersin: 07.25, Iğdır: 06.58, İstanbul: 08.02, İzmir: 08.00, Karabük: 07.48, Karaman: 07.32, Kars: 07.05, Kastamonu: 07.44, Kayseri: 07.28, Kırıkkale: 07.40, Kırklareli: 08.12, Kırşehir: 07.35, Kilis: 07.14, Kocaeli: 07.58, Konya: 07.37,
Kütahya: 07.52, Malatya: 07.15, Manisa: 07.59, Kahramanmaraş: 07.18, Mardin: 07.02, Muğla: 07.51, Muş: 07.04, Nevşehir: 07.30, Niğde: 07.28, Ordu: 07.27, Osmaniye: 07.19, Rize: 07.16, Sakarya: 07.56, Samsun: 07.34, Siirt: 06.59, Sinop: 07.42, Sivas: 07.25, Şırnak: 06.56, Tekirdağ: 08.08, Tokat: 07.29, Trabzon: 07.19, Tunceli: 07.13, Şanlıurfa: 07.09, Uşak: 07.52, Van: 06.55, Yalova: 08.00, Yozgat: 07.34, Zonguldak: 07.53. 

THY'den bayram için ek sefer

Yurtdışında namaz saatleri

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bayram namazı saat 07.24'te kılınacak.
Türk cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinde bazı merkezlerdeki bayram namazı saatleri ise şöyle:
 
Bakü: 08.36, Nahcivan: 08.50, Bişkek: 08.07, Taşkent: 08.22, Duşambe: 08.14, Batum: 09.14, Almatı: 09.00, Aşkabat: 08.53, Tiran: 07.40, Atina: 08.12, Dedeağaç: 08.14, Tiflis: 09.02, Gümülcine: 08.17, İskeçe: 08.19, Selanik: 08.25, Saraybosna: 07.56, Mostar: 07.56, Sofya: 08.32, Üsküp: 07.36, Bükreş: 08.28, Köstence: 08.17, Belgrad: 07.52, Priştina: 07.40, Manastır: 07.33.
Avrupa şehirlerinden (yerel saatler) Amsterdam'da 09.38, Brüksel'de 09.30, Helsinki'de 10.49, Viyana'da: 08.26, Zürih'de: 08.53, Paris'te 09.26, Strasbourg'da 09.03, Stockholm'de 10.01, Londra'da 08.52, Berlin'de 09.06, Dortmund'da 09.22, Dusseldorf'da 09.23, Frankfurt'da 09.08, Hamburg'da 09.27, Köln'de 09.20, Stuttgart'ta 08.58'de bayram namazı kılınacak.

Bayram namazı, Washington'da 07.58, New York'ta 07.53, Atlanta'da 08.11, Boston'da 07.48, Chicago'da 07.52, Detroit'te 08.36, Los Angeles'ta 07.27, Miami'de 07.33, Montreal'de 08.12, Toronto'da 08.26, Canberra'da 06.23, Sydney'de 06.18, Melbourne'de 06.34, Tokyo'da ise 07.20'de kılınacak.

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