Bayram namazı hangi ilde saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan bayramı namazı saatlerini açıkladı. Alınan verilere göre bayram namazı Ankara'da 06.18, İstanbul'da 06.31, İzmir'de 06.44, Bursa 06.32’de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.14,

Adıyaman: 06.01,

Afyon: 06.30,

Ağrı: 05.37,

Aksaray: 06.16,

Amasya: 06.04,

Ankara: 06.18,

Antalya: 06.33,

Ardahan: 05.35,

Artvin: 05.39,

Aydın: 06.42,

Balıkesir: 06.38,

Bartın: 06.16,

Batman: 05.49,

Bayburt: 05.47,

Bilecik: 06.29,

Bingöl: 05.49,

Bitlis: 05.44,

Bolu: 06.21,

Burdur: 06.33,

Bursa 06.32,

Çanakkale: 06.43,

Çankırı: 06.13,

Çorum: 06.08

Denizli: 06.38,

Diyarbakır: 05.53,

Düzce: 06.22,

Edirne: 06.39,

Elazığ: 05.55,

Erzincan: 05.52,

Erzurum: 05.44,

Eskişehir: 06.27,

Gaziantep: 06.06,

Giresun: 05.53,

Gümüşhane: 05.50,

Hakkari: 05.39,

Hatay: 06.13,

Iğdır: 05.33,

Isparta: 06.32,

İstanbul: 06.31,

İzmir: 06.44,

Kahramanmaraş 06.07,

Karaman 06.22,

Kastamonu: 06.11,

Kayseri: 06.10,

Kırklareli: 06.36,

Kırşehir: 06.14,

Kocaeli: 06.27,

Konya: 06.24,

Kütahya: 06.30,

Malatya: 05.59,

Manisa: 06.42,

Mardin: 05.52,

Mersin: 06.17,

Muğla: 06.42,

Muş: 05.46,

Nevşehir: 06.13,

Niğde: 06.15,

Ordu: 05.55,

Osmaniye: 06.10,

Rize: 05.44,

Sakarya: 06.25,

Samsun: 06.01

Siirt: 05.46,

Sinop: 06.04

Şanlıurfa: 06.00,

Şırnak: 05.45,

Tokat: 06.02,

Trabzon: 05.48,

Tunceli: 05.53,

Uşak: 06.34,

Van: 05.39,

Yalova: 06.30,

Yozgat: 06.10,

Zonguldak: 06.18"

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ise bayram namazı 06.25'te kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı iki rekattır, cemaatle kılınır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek’atında üç, ikinci rek’atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara “Zevaid” tekbirleri denir.

Diyanet İileri Başkanı'ndan bayram mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bu bayram, ayrılığa düşmüş veya üzerine ölü toprağı serilmiş ya da birbirine düşmüş İslam ümmetinin yeniden dirilişi, aynı ruh ve ülküyle yeniden yürüyüşü ve uyanışı için Yüce Rabbimize dua etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Görmez mesajında bayramların inancı, ibadeti, tarihi, kültürü ve medeniyeti bir sevinç atmosferinde buluşturarak tarih sahnesinde Müslümanlara süreklilik kazandıran müstesna zaman dilimleri olduğuna dikkat çekerken, bayramları aynı din ve inancın neşesinde insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları tamir eden ilahi armağanlar olarak tanımladı.