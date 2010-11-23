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Yaşam

BAYRAM MAHSUN'A YARADI BURSA (A.A)

23 Kasım 2010 15:51

-BAYRAM MAHSUN'A YARADI BURSA (A.A) - 23.11.2010 -  Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği New York'ta Beş Minare filmi 10 günde 1 milyon 442 milyon 725 bin kişi tarafından izlendi. Sinema sektöründe hasılat ve seyirci rakamları üzerine yayın yapan ''www.boxofficeturkiye.com'' adlı internet sitesinin sahibi Tolga Akıncı, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin en çok sinema sektörüne yaradığını söyledi. Yeni vizyona giren filmler ve tatilin etkisiyle sinema salonlarının dolduğunu ifade eden Akıncı, tatilin başladığı Cuma akşamından Pazar akşamına kadar geçen 10 günlük sürede izleyici sayısının 2 milyon 676 bin 237 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bu sürede en fazla talebi Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği New York'ta Beş Minare filminin izlendiğini vurgulayan Akıncı, 10 günde 1 milyon 442 milyon 725 bin kişinin izlediği bu filmin vizyona girdiğinden bu yana ise 2 milyon 538 bin 732 kişilik izleyici sayısına ulaştığını bildirdi. 10 günlük tatil süresince fazla izlenen filmler ve izleyici sayıları şöyle: Film                                                 10 günlük izleyici sayısı ----                                                 ------------------------- New York'ta Beş Minare                                  1 milyon 442 bin 725  Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1               434 bin 832  Testere 3D                                              329 bin 573  Vay Arkadaş                                             133 bin 969 Pak Panter                                               83 bin 526  Yukarıdaki Tehlike                                       66 bin 181  Winx Club 3D: Sihirli Macera                             56 bin 591  Durdurulamaz                                             50 bin 799  Prensesin Uykusu                                         39 bin 871  Ölüm Zinciri                                             14 bin 655  Paranormal Activity 2                                    11 bin 349  Nene Hatun                                                3 bin 861  Sosyal Ağ                                                 2 bin 316  Son Savaşçı                                               bin 806  Ayla                                                      bin 181    Kubilay                                                   bin 122 

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