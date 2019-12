-BAYRAM MAHSUN'A YARADI BURSA (A.A) - 23.11.2010 - Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği New York'ta Beş Minare filmi 10 günde 1 milyon 442 milyon 725 bin kişi tarafından izlendi. Sinema sektöründe hasılat ve seyirci rakamları üzerine yayın yapan ''www.boxofficeturkiye.com'' adlı internet sitesinin sahibi Tolga Akıncı, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin en çok sinema sektörüne yaradığını söyledi. Yeni vizyona giren filmler ve tatilin etkisiyle sinema salonlarının dolduğunu ifade eden Akıncı, tatilin başladığı Cuma akşamından Pazar akşamına kadar geçen 10 günlük sürede izleyici sayısının 2 milyon 676 bin 237 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Bu sürede en fazla talebi Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği New York'ta Beş Minare filminin izlendiğini vurgulayan Akıncı, 10 günde 1 milyon 442 milyon 725 bin kişinin izlediği bu filmin vizyona girdiğinden bu yana ise 2 milyon 538 bin 732 kişilik izleyici sayısına ulaştığını bildirdi. 10 günlük tatil süresince fazla izlenen filmler ve izleyici sayıları şöyle: Film 10 günlük izleyici sayısı ---- ------------------------- New York'ta Beş Minare 1 milyon 442 bin 725 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 434 bin 832 Testere 3D 329 bin 573 Vay Arkadaş 133 bin 969 Pak Panter 83 bin 526 Yukarıdaki Tehlike 66 bin 181 Winx Club 3D: Sihirli Macera 56 bin 591 Durdurulamaz 50 bin 799 Prensesin Uykusu 39 bin 871 Ölüm Zinciri 14 bin 655 Paranormal Activity 2 11 bin 349 Nene Hatun 3 bin 861 Sosyal Ağ 2 bin 316 Son Savaşçı bin 806 Ayla bin 181 Kubilay bin 122