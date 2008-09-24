Bayram kredisi rekabeti

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, kredi kampanyalarını artıran ve çeşitlendiren bankalar, "bayrama özel" kredi kampanyalarıyla, kredi vermek için adeta birbirleriyle yarışıyorlar.



Kimi insanlar uzun bayram tatilini iyi bir mekânda geçirmek, kimi bayrama daha şık girmek, kimi de çektiği nakit sıkıntısından kurtulmak için bankaların "cazip" kredi kampanyalarından yararlanmaya bankalara koşuyor.



Bazı bankaların "bayrama özel" başlattıkları kredi kampanyaları şöyle:



İş Bankası



İş Bankası, geleneksel hale getirdiği bayram kredisiyle aylık yüzde 0,97 faiz oranı ya da peşin komisyon ödeyerek faizsiz 5 bin YTL'ye kadar, 10 ay vadeli "bayram kredisi" veriyor.



Ayrıca 10 bin YTL limit ve 36 ayı bulan vadelerle, yüzde 1,57'lik özel faiz oranlı kredi kullanma imkânı da var.



Vakıfbank



Vakıfbank, 4 bin YTL'ye kadar 1-11 ay vadeli kredilerde yüzde 0,89 faiz, 4 bin - 7 bin 500 YTL arası 1 - 12 ay vadeli kredilerde yüzde 1,19 ve 7 bin 500 - 10 bin YTL arası 1 - 12 ay vadeli kredilerde ise yüzde 1,29 faiz uyguluyor.



Vakıfbank'tan 2 bin YTL'lik bayram kredisi alan bir kişi bayram sonrası 1 ay ertelemeli ödemeyle bankaya 11 ay boyunca 193 YTL geri ödeyecek.



Finansbank



"Kredikolay" kredi kampanyasıyla Finansbank bayramda kredi kullanmak isteyenlere özel "bayram" kredisi hazırladı.



Kredi, 60 aya kadar vade ve 1,79 faiz oranında sunuluyor.



"Herderde Deva" adı verilen kampanyayla Finansbank'tan 2 bin YTL'lik kredi alan bir kişi, bankaya 12 ay boyunca 191 YTL geri ödeyecek.



Ziraat Bankası



Bayram kredi kapsamında müşterilerinin önüne iki farklı krediyle çıkan Ziraat Bankası 12 aya kadar 5 bin YTL'lik tüketici bayram kredisini 0,95 lik faiz oranıyla kullandırıyor.



31 Ekim tarihine kadar geçerli olan kampanyada ayrıca 1,60 olan konut kredisi faizleride 1,30 oranında aşağı çekiliyor.



Halkbank



Halkbank, "Erken gelen bayram kredisi" kampanyasıyla 12 aya kadar 5 bin YTL'ye kadar krediye 0,80; 20 bin YTL'ye kadar 1,60 faiz oranı uyguluyor.



Kampanyadan yararlanmak için son tarih 29 Eylül.



Yapıkredi



Yapıkredi Bankasının "Bireysel İhtiyaç Kredileri" kapsamında sunduğu bayram kredisine 29 Eylüle kadar başvurulabiliyor.



Banka, 1 - 36 ay vadede 10 bin YTL'ye kadar yüzde 1,59 faiz uyguluyor.



Yapıkredi bireysel ihtiyaç kredisini, belgelenebilir, düzenli ve yeterli gelire sahip olan herkes kullandırarak, kredi geri ödemesi boyunca, kredilendirilen kişiye hayat sigortası yapıyor.



Bankanın ödeme planına göre, 2 bin YTL'lik kredi alan bir kişi, bankaya 12 ay boyunca 188 YTL geri ödeme yapacak.



Garanti Bankası



"En Güzel Bayramlık Kredi Garanti'de" sloganıyla müşterilerinin karşısına çıkan Garanti Bankası isteğe göre, 50 bin YTL'ye kadar kredi kullandırabiliyor.



Kefilsiz 60 aya kadar vade imkanı sunduğunu belirten banka "Tartışmasız en düşük faizli, en uzun vadeli, en yüksek limitli bayramlık kredi seçenekleri Garanti'de" kampanyasıyla bayram kredileri yarışını önde bitirmeyi amaçlıyor.



Bankanın hesaplama cetveline göre bayramda 2 bin YTL'lik kredi kullanan bir kişi kredi geri ödemesi için bankaya 12 ay boyunca aylık 192 YTL ödeme yapacak.



Fortisbank



Fortisbank "Rahat kredi" kampanyasıyla 36 ay, 6 bin YTL'ye kadar kredi kullanmak isteyen müşterilerine 1,60 faiz uyguluyor.



Bayram öncesi Fortisbanktan 2 bin YTL'lik kredi kullanan bir kişi bankaya 12 ay boyunca 188 YTL ödeyecek.

