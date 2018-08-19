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Bayram iznine gelen uzman çavuş, kazada yaşamını yitirdi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Develi ilçesine Kurban Bayramı iznini geçirmek için gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir (26), bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi

19 Ağustos 2018 19:48

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Develi ilçesine Kurban Bayramı iznini geçirmek için gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir (26), bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdi. Kazada, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi\'nde meydana geldi.Y.S. yönetimindeki 06 BE 5255 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, Kurban Bayramı iznini geçirmek için Kırıkkale\'den memleketi Kayseri\'nin Develi ilçesine gelen Jandarma Uzman Çavuş Seyit Tekir yaşamını yitirdi. Sürücü Y.S. ile araçta bulunan E.S., O.S., V.S. ve A.K. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Uzman Çavuş Seyit Tekir\'in cansız bedeni de Develi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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