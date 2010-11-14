Bayram izni alamayan polis dehşet saçtı: 1 ölü 2 yaralı

T24 - Bursa'nın İnegöl İlçesi'ndeki Merkez Polis Merkezi'nde Suat önisimli polis memurunun silahından çıkan mermilerle yaralanan polislerden biri şehit oldu.





Bursa'nın İnegöl İlçesi'ndeki Merkez Polis Merkezi'nde iddiaya göre bayramda izin kullanmak isteyen polis memuru Suat Karabağ, amirlerinden olumsuz cevap alınca dehşet saçtı. Cinnet getiren Karabağ, silahıyla 1 polis memurunu şehit edip, 2'sini de yaraladı. Karabağ, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

İnegöl İlçesi'ndeki Merkez Polis Merkezi'nde Önleyici Hizmetler Bürosu Balyoz ekibinde görevli polis memuru Suat Karabağ, iddiaya göre bayramda izin kullanmak için amirlerinden izin istedi. Amirlerinden talebine olumsuz cevap alan Karabağ, bugün saat 22.00 sıralarında cinnet getirdi. Silahını çeken Suat Karabağ, içerde bulunan meslektaşlarına kurşun yağdırdı. Bu sırada kurşunların hedefi olan polis memurları Selahattin Arslan, Murat Solak ve Halil Kazanlı yaralandı. İçerde bulunan diğer 5 polis ise kendilerini odalara kilitledi, kapıların arkasını dolaplarla destekledi. Fırsattan istifade eden bir komser ile bir polis memuru, bir süre sonra pencereden atlayarak kaçmayı başardı.



‘Teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verdi

Olayın ardından diğer pols merkezlerinden çok sayıda ekip, bölgeye sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, Suat Karabağ'a silahını bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Karabağ, çağrılara ateşle karşılık verince, ekipler operasyon kararı aldı. Çelik yelek giyip içeri giren polisler, Suat Karabağ'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Biri tuvalette kanlar içinde bulunan, yaralı 3 polis İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Kazanlı doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.



Sevk sırasında ambulans kaza yaptı



Diğer yaralı polisler, Selahattin Arslan ve Murat Solak ise ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Polis eskortluğu eşliğinde yaralılardan birini taşıyan ambulans, merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Erikli Kavşağı'nda kaza yaptı. Yaralı polis memuru başka bir ambulansa alınarak Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Emniyet müdürü ilçede



Olayı haber alan Emniyet Müdürü Halil Yılmaz ilçeye gitti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Halil Yılmaz, “Üzücü bir olay. Olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama daha sonra yapılacak. Arkadaşların çalışma ortamlarının daha iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilecektir” dedi.



Karakol taşlanmıştı

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Polis Merkezi, geçtiğimiz Temmuz ayında Doğu kökenli vatandaşlarla ilçe halkı arasında yaşanan olaylar sırasında, gözaltına alınanların kendilerine verilmesini isteyen öfkeli kalabalık tarafından taşlanmıştı.

