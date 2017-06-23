Bayram için ülkesine geçen Suriyeli sayısı 70 bine ulaştı

Kilis’te bayram için Suriyelilerin geçen haftadan bu yana ülkelerine geçişleri devam ediyor. Kapıdan geçenlerin sayısı 70 bine ulaştı.

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği sınırda sıcaktan bunalıp bayılanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale ediliyor. Sıcak havaya rağmen sınır kapısında yoğunluk oluşturan ve zaman zaman izdihama yol açan Suriyelilerden yaşlı, hamile ve hastaların geçişlerine öncelik tanınıyor.

Suriyelilerin, Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gidişleri için tanınan sürenin son gününde önceki günlere göre yoğunluk yaşanmadı. Suriyelilerin sınır hattındaki yoğunluk nedeniyle temizlik görevlileri tarafından da temizlik yapıldı. Görevliler, yaklaşık 2 kamyon çöpü toplayıp atık tesisine götürdü.

Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırarak Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 70 bine ulaştığı belirtildi. Bayramı 14 Temmuz'a kadar ülkelerinde geçirecek Suriyeliler'in yeniden Türkiye’ye dönebilecekleri ifade edildi.