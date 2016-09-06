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Yaşam

Bayram için otobüs bileti bulamayan tatilcilere müjde

"Otobüs biletleri 9-10-11 ve 12 Eylül'e kadar tükendi"

06 Eylül 2016 21:33

Kurban Bayramı’nda 10 milyon yolcu taşımayı hedefleyen otobüs firmaları, bilet bulmakta sorun çeken vatandaşlar için 6 bin ek sefer koydu. 

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı ve TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanı Mustafa Yıldırım, "Okullar açılmadan son tatilini yapmak isteyen yolcuların talepleri dolayısıyla otobüs biletleri tükendi” dedi.

Yıldırım, otobüs biletlerinin 9-10-11 ve 12 Eylül'e kadar tükendiğini söylerken "10 milyon yolcuyu hedefleyen otobüs firmaları, vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 6 bin ek sefer için bilet satışlarına başladı." diye konuştu.

Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini dile getiren Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs seferi sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel zamanlarda 27 bine kadar çıktığını söyledi.

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