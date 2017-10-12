T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayram için giden Suriyeliler'den 90 bini döndü

Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK/REYHANLI(Hatay), (DHA)- RAMAZAN ve Kurban Bayramı için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine bayramlaşmaya giden 150 bin Suriyeli'den 90 bini döndü

12 Ekim 2017 17:50

Ferhat DERVİŞOĞLU-Ramazan ÇELİK/REYHANLI(Hatay), (DHA)- RAMAZAN ve Kurban Bayramı için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan ülkelerine bayramlaşmaya giden 150 bin Suriyeli\'den 90 bini döndü.
Bayram için verilen izin ile ülkelerine giden Suriyeliler, tatillerini tamamlayarak Türkiye’ye gelmeye devam ediyor. Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki kontrollerin ardından Türkiye’ye giriş yapan Suriyeliler, kendilerini bekleyen yakınlarıyla kucaklaşıp hasret giderdikten sonra, araçlarla yaşadıkları il ve ilçelere dağılıyor.
Ramazan Bayramı’nda Suriye’ye gidenlerin ülkeye girişleri 25 Ekim’e, Kurban Bayramı’nda gidenlerin ise ülkeye girişleri 31 Aralık’a kadar sürecek. Her iki bayramda toplam 150 bin kişinin gittiği Suriye’den bugüne kadar Türkiye’ye dönüş yapan Suriyeli sayısı 90 bine ulaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferhat DERVİŞOĞLURamazanDHA RAMAZANKurban BayramıHatayın ReyhanlıCilvegözü Gümrük KapısındanSuriyeliBayramSuriyelilerTürkiyeyeCilvegözü Gümrük KapısındakiRamazan Bayramında SuriyeyeEkime Kurban Bayramında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24