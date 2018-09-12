Bayram için giden Suriyeliler, İdlib saldırıları nedeniyle erken döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkesinde geçiren Suriyelilerden 10 bini, İdlib\'deki saldırılar nedeniyle Kilis\'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye erken döndü.

Kilis Valiliği\'nin izniyle 1- 18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye\'ye gitti. Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 10 bini şu ana kadar geri döndü. Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye\'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib\'e yönelik operasyonu nedeniyle erken döndüklerini belirtti.

Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.

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