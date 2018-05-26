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Bayram için 10 bin Suriyeli ülkesine döndü

Online randevu sistemine 74 bin Suriyeli kayıt yaptırdı

26 Mayıs 2018 15:05

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli’den 10 bini geçiş yaptı.

Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra gidebiliyor.

İşlemleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin verilen ve online randevu sistemine kayıt yaptıran 74 bin Suriyeli'den 10 bininin ülkesine geçtiği belirtildi.

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