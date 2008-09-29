Bayram harçlığı çocukta olumlu etki bırakıyor

Bayramlarda verilen hediye ve harçlıkların çocuklar üzerinde olumlu etkisi olduğu bildirildi.



Kaygılı çocuk için ne yapmalı



Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Murat Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramda çocuklara hediye ya da harçlık verilmesinin faydalarına değindi. Çocuklara verilen harçlık, hediye ve şekerlerin olumlu pekiştiriciler olduğunu dile getiren Yüce, "Verilen ödüller sayesinde çocuklar sevinecek ve akıllarında bayram fikri olumlu olarak canlanacak" dedi.



Hediyeler sayesinde çocukların bayramlara karşı farklı bir bakışının oluşacağını belirten Yüce, şöyle konuştu:



"Çocukların bayramlar konusunda fikir edinmesi açısından bu tür ödüllendirmeler önemlidir. Bayram alışverişleri, büyüklerin ellerinin öpülmesi ve verilen hediyeler çocuğun aklında bayram düşüncesinin oluşmasını sağlayacak. Aldığı hediyelerden dolayı da bayramları beklemeye başlayacak. Bayram denildiğinde aklında hoş ve keyif verici anılar oluşacak. Hoşa giden uyaranlar davranışın pekiştirilmesinde ve bayrama karşı güzel fikirlerin oluşmasına yardımcı olacak."



Hediyelere dikkat



Çocuklara bayram nedeniyle büyük meblağlarda harçlık verilmemesi gerektiğini belirten Yüce, "Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecek küçük miktarlarda harçlık verilmelidir" diye konuştu.



Verilen harçlıkların takibi konusunda da ailelere önemli görevler düştüğünü ifade eden Yüce, şunları söyledi:



"Çocukların aldıkları harçlıkları harcamaları konusunda ebeveynlere görev düşüyor. Aileler çocukların aldıkları paralarla oyuncak silah ya da maytap gibi maddeler almalarını engellemelidir. Çünkü oyuncak silah çocukları şiddete yönlendirir. Bu nedenle oyuncak seçimi konusunda dikkatli olunmalı ve eğitici, öğretici oyuncaklar alınmalıdır. Çocuklar kitap almaya yönlendirilmelidir. Ayrıca aileler bayramlarda çocukları ile zaman geçirmelidir."



(AA)

