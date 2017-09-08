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Bayram günü çöpte yiyecek arayan kadına Kızılay’dan da yardım geldi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bayram sabahı çöpte yiyecek arayan Gül Güvendiren ve ailesine yardımlar sürüyor

08 Eylül 2017 19:37

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de bayram sabahı çöpte yiyecek arayan Gül Güvendiren ve ailesine yardımlar sürüyor. Kızılay Kayseri Şubesi de aileye yardımda bulundu.
Kayseri‘de bayram günü Talas İlçesi\'nde çöplükten yiyecek toplayan kadının, 5 çocuk annesi 39 yaşındaki Gül Güvendiren olduğu, eşi 35 yaşındaki Taner Güvendiren ile beraber topladığı ortaya çıkmıştı. DHA muhabirinin görüntülediği Gül Güvendiren ile ilgili haberlerin medyada yayınlanması üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile çok sayıda hayırsever de harekete geçerek aileye yardımda bulundu. Güvendiren ailesinin haberinin ardından Kızılay Kayseri şubesi de harekete geçti ve aileye yardım elini uzattı. Yıldırımbeyazıt Mahallesi’nde bulunan eve giden Kızılay Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç ve beraberindeki ekipler, yardım malzemelerini aileye teslim etti. Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara her zaman yardım elini uzattıklarını dile getiren Uzandaç, “Basında haberi gördükten sonra biz de Kızılay olarak hazırlıklarımızı yaptık ve aileye destek için yola çıktık. İaşe, giysi gibi yardımlarda bulunduk. Bunun yanında Baba Taner Güvendiren’in de geçirdiği kaza ile kolu kırılmış. Kızılay olarak hastanemizde tedavisini yapacağız. Kızılay olarak diğer yardım faaliyetlerimiz de olduğu gibi bu konuda da elimizden gelen desteği aileye vermeye devam edeceği” dedi. Güvendiren ailesi de Kızılay’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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