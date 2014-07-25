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Yaşam

Bayram gelmeden trafik çilesi başladı

Ramazan Bayramı'nda tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle, gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı

25 Temmuz 2014 12:05

Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde, tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyenler şimdiden yollara düştü. İstanbul'da D-100 karayolunda Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Aynı zamanda Eskihisar-Topçular hattında sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

Ozan Ural'ın DHA'daki haberine göre, gece yola çıkan çok sayıda araç sürücüsü nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde yoğunluk yaşandı; özellikle de Çağlayan mevkiinde trafik durma noktasına geldi. Edirne istikametinde ise bir herhangi bir yoğunluk yaşanmadı. 

 

'Yola erken çıktık'

 

Uzun süredir trafikte olduğunu belirten bir sürücü, "Sivas'a gidiyoruz. Yola erken çıktık; trafiğe takılmayalım diye. Ama uzun süredir trafikteyiz" şeklinde konuştu. 

 

'2 saattir trafikteyiz'

 

Başka bir araç sürücüsü ise, "Yola erken çıktık. Batman'a gidiyoruz. Belki trafik olmaz dedik; ama 2 saattir trafikteyiz" dedi. 

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