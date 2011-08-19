-Bayram gazetesinin yeniden yayımlanması İSTANBUL (A.A) - 19.08.2011 - Ramazan Bayramı'nda çıkması öngörülen Bayram Gazetesinin yayımlanması,mutabakat protokolündeki bazı gazetelerin imtiyaz sahiplerinin eksik imzalarının tamamlanması ve yayın öncesi hazırlık süreci dikkate alınarak Kurban Bayramı'na ertelendi. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Bayram Gazetesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu söyledi. Bu geleneğin bir süre önce bir gazetenin inadı uğruna kaybedildiğini ve bayramlarda gazetecilerin tatil yapma imkanının ortadan kalktığını belirten Atalay, ''Bayramlarda gazeteler zaten genelde zarar ederler, tiraj kaybederler. Bu açıdan da bayramlarda çıkmak hiçbirinin hayrına değildir. Bayram Gazetesi uygulamasının sona ermesiyle gazeteciler bayramlarda mesai yapıyor. Bayramlarda gazetelerin çıkmasının hiç kimseye faydası olmadığı gibi, bunun kazananı da yok ama kaybedeni çok'' şeklinde konuştu. Atalay, Bayram Gazetesi geleneğini yeniden canlandırmak istediklerini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Cemiyetlerimizle el ele vererek Bayram Gazetesini çıkaralım istiyoruz. Gazeteciler tatil yapsın. Bayramlarda çalışmak isteyenler de zaten Bayram Gazetesinde çalışabilir. Bu aynı zamanda cemiyetlerimiz ve işsiz gazeteciler için de bir gelir kaynağıdır. En önemlisi de bayram ortamını düşünerek toplumdaki kaynaşmayı, sevgi ve dostluk ortamına katkıda bulunmayı, dostluk mesajları verip insanları bütünleştirmeyi birebir amaçlayan bir Bayram Gazetesi formülüyle de insanlarımıza hak ettiği bayramı yaşatmayı arzuluyoruz.'' Gazete sahipleriyle konuyla ilgili çeşitli vesilelerle görüştüklerini anlatan Atalay, şunları kaydetti: ''8 aydır devam eden çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bayramda gazetelerin çıkmaması, bunun yerine Bayram Gazetesinin çıkması için hazarladığımız protokolü imzaya açtık. Bayram Gazetesinin Ramazan Bayramı'na yetişmesi için bu hafta sonuna kadar imzaların tamamlanması gerekiyordu. 24 ulusal gazetenin 18'inin imtiyaz sahibi protokolü imzaladı. 6 gazetenin patronu ise yurt dışında, şehir dışında ve tatilde olmasını gerekçe göstererek protokolümüzü imzalamadı. İmzaların hafta sonuna kadar tamamlanmasını ümit ediyorduk ama tamamlanamadı. Yayın öncesi hazırlık sürecini de dikkate alarak Bayram Gazetesinin çıkışını Kurban Bayramı'na ertelemek zorunda kaldık. Bütün hazırlıklarımızı Kurban Bayramı'na göre yapıyoruz. Eksik imzaların tamamlanmasını ve Bayram Gazetesinin gelecek bayram çıkmasını temenni ediyoruz.'' -''Beklenti oluştu''- Atalay, Bayram Gazetesinin yeniden çıkması yönünde bir beklentinin oluştuğunu ifade ederek, bu sayede yıllardır bayramlarda izin yapamayan gazetecilerin çalışmayarak bayramı bayram gibi yaşama imkanı bulacağını söyledi. Protokole imza atan gazete sahiplerine teşekkür eden Atalay, ''Bugüne kadar pek çok icraat gerçekleştirdik, bu ülkede uluslararası organizasyonlar yaptık, ancak hiç bu kadar beklenen, istenen başka bir icraatımız olduğunu hatırlamıyorum'' diye konuştu. Atalay, Bayram Gazetesinin yeniden yayımlanması konusunda görüş birliğinin olacağını vurgulayarak, ''Biz cemiyet başkanımızla belli konuları konuştuk. Tabii ki uzlaşma olacak. Herkesin amacı bir olduğuna göre, çalışanların durumunu düzeltmek ve onlara tatil hakkı sunabilmek için bir gayret sarf etmemiz gerektiğine göre bu sorunu oturup çözeceğiz, başka yolu yok. Herhangi bir olumsuzluk olması durumunda alternatif tedbirleri de hazırlarız'' ifadelerini kullandı. Bayram Gazetesinin kadrosunda cemiyetin tespit edeceği işsiz ama hala üretken gazetecilerin yer alabileceğini ya da bütün gazetelerden karma bir kadronun oluşturulabileceğini belirten Atalay, Bayram Gazetesinde genellikle devlet büyüklerinin, partilerin ve spor kulüplerinin bayramlaşma haberleri, bayram mesajları, eski bayramların anlatıldığı köşe yazıları, anlık önemli günlük gelişmelerin yer aldığını, olumsuzluklara yer verilmediğini anlatarak, bunun bundan sonra da böyle devam edeceğini sözlerine ekledi.