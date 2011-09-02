-Bayram dönüşünü son ana bırakmayın ANKARA (A.A) - 02.09.2011 - Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde, uzmanlar yola çıkacak sürücüleri kazalara karşı uyarıyor. Trafikteki yoğunluğun son gün ve akşam saatlerinde artacağına dikkati çeken uzmanlar, pazar yerine önceki günleri, gece yerine ise gündüz yolculuğa çıkılmasını tavsiye ediyor. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Genel Başkanı İhsan Memiş, 9 günlük tatilin ardından bayramlaşmak için şehirler arası yollara çıkan yaklaşık ''20 milyon kişinin, 6 milyon hususi ve ticari araçlarla'' dönüş yoluna geçeceklerini tahmin ettiklerini söyledi. Gidiş yolunda meydana gelen trafik kazalarında, 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 500 kişinin ise yaralandığını anımsatan Memiş, bu rakamların işin ciddiyetinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi. -''Gece farlar yorar, algı zayıflar''- Dönüş yolunda özellikle pazar günü trafikteki yoğunluğun en üst seviyeye çıkacağını belirten Memiş, daha rahat bir yolculuk için son güne kalınmamasını tavsiye etti. Sürücülere gece yolculuğunu da önermediklerini vurgulayan Memiş, ''Gece yapılan uzun yolculuklarda genellikle şoförlerin dikkatleri dağılıyor, farlar da gözlerini aldığından algı zayıflaması oluyor. Sürücüler yolu net olarak seçemediklerinden kaza riski de artıyor. Sürücülerin gündüzleri yola çıkmaları güvenlik açısından çok daha uygun'' dedi. Memiş, sürücüleri yollarda hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, mola yerlerinde mutlaka dinlenmeleri, cep telefonlarını kapatmaları ve araç takip mesafelerine uygun hareket etmeleri konusunda da uyardı. Önceki uyarılarında kara denetimlerinin yanında havadan denetimi de tavsiye ettiklerini hatırlatan Memiş, sürücülerin hata yapma riskini en aza indireceğine inandıkları havadan denetimin sıklaştırılması gerektiğini kaydetti. ''Toplam 64 bin kilometre olan Türkiye karayollarında, olağanüstü bir trafik yaşanacağından dönüş yolunda daha çok can kaybının olmaması için hükümete ve tüm kurumlara çağrıda bulunuyoruz'' diyen Memiş, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin 01 ile başlayıp 053 kot numarasıyla biten 13 otobanı, 080 ile başlayıp 982 ile biten 17 uluslararası yolları, 010 ile başlayıp 965 ile biten 48 devlet yolunun havadan denetimi çok önemli ve şarttır. Bu durum tek başına Emniyet Genel Müdürlüğüne bırakılacak durum değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü daha çok karayollarına denetim ekipleri koymalı ve daha çok radarla yollarımızın denetimi desteklenmelidir. Emniyet Genel Müdürlüğü tüm imkanlarını kullanarak, tüm bölünmüş çok şeritli yollarda havadan denetim sistemini de ortaya koyarak, helikopterlerini son 3 günde tüm gün denetime vermeli ve yer bağlantısını sağlamalıdır.''