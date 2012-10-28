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Yaşam

Bayram dönüşü trafik çilesi başladı

Kurban Bayramı için bölgeye gelen ve çoğunluğunu İstanbul’da yaşayanların oluşturduğu tatilciler, eve dönüş yoluna çıktı

28 Ekim 2012 17:45

Çanakkale merkezde şehir iskelesi ve Lapseki İlçesi’ndeki feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı.

Kent merkezindeki Demircioğlu Caddesi’nde zaman zaman araç kuyruğu oluşturan tatilciler, Lapseki İlçesi’nde ise Çanakkale Caddesi’nden feribot iskelesine kadar bir kilometreyi bulan araç sırasında bekledi.

Kurban Bayramı için bölgeye gelen ve çoğunluğunu İstanbul’da yaşayanların oluşturduğu tatilciler, eve dönüş yoluna çıktı.

Sabah saatlerinden itibaren Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattını kullanan tatilciler, öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturmaya başlayınca Emniyet Müdürlüğü bir dizi önlem aldı.

Çanakkale kent merkezine girişte görev alan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları Boğaz geçişi için Lapseki-Gelibolu hattına yönlendirmeye başladı.

Boğazda deniz ulaşımını sağlayan İl Özel İdare’ye bağlı GESTAŞ şirketi, oluşan araç kuyruklarını eritmek için saatsiz seferler başlattı.

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