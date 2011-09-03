-Bayram dönüşü trafiğine havadan denetim ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yollarda yaşanan yoğun trafik, havadan ve karadan denetleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Trafik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bayram tatiline çıkan vatandaşların dönüş yolunda oluşturduğu yoğun trafik nedeniyle artan trafik kazalarının önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma yapıyor. Polis ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterlerle, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Adana'yı çevre illere bağlayan karayollarında bayram tatili dönüşü dolayısıyla artan trafiği izlemeye aldı. Helikopter ekibi tarafından havadan denetlenen karayolu trafiğinde, kurallara uymayan sürücüler karadaki ekiplere bildiriyor. Hız sınırını aşan, şerit ihlalinde bulunan araç sürücülerine, helikopterdeki ekibin ihbarının ardından karadaki polis ekipleri müdahale etti. Helikopter ekibi, ayrıca trafik kuralı ihlallerinin yanı sıra tır, kamyon, tanker gibi ağır tonajlı araçların yoğunluğu nedeniyle trafik akışının yavaşladığı noktaları da karadaki ekiplere bildirerek, karadaki ekiplerin trafiği çok daha hızlı bir şekilde kontrol altına almasını sağladı. Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, bayram tatiline çıkan vatandaşların dönüşlerinin devam ettiğini, bugün yollarda araç trafiğinin arttığını belirterek, bu nedenle denetimlerin sıklaştırıldığını bildirdi. Trafiğin en yoğun olduğu illerden Ankara'da da başkenti çevre illere bağlayan Konya, Eskişehir ve İstanbul karayolunda helikopterli trafik denetimi yapıldı. Polis Akademisi Başkanlığı yerleşkesindeki pistten kalkış yapan helikopterler, söz konusu yol güzergahlarında trafik kuralı ihlali yapan sürücüleri izlemeye aldı. -Bayramın kaza bilançosu artıyor- Bu arada, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 8 gününde yollarda yaşanan yoğunluk nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldiği, polisin sorumlu olduğu sahada yaşanan kazalarda 120 kişinin öldüğü, 3 bin 542 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, kazaların büyük çoğunluğunun tek taraflı yaşandığını, kaza nedenleri arasında hız sınırının ihlal edilmesinin ilk sırada yer aldığını belirterek, bayram tatiline çıkan vatandaşları dönüş yolunda trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Polisin, kazaların önüne geçebilmek için büyük çaba gösterdiğini ifade eden yetkililer, kuralları ihlal eden sürücülere anında müdahale edildiğini ifade etti. Yetkililer, bayram tatiline çıkan vatandaşların dönüşünün yarın da devam etmesini beklediklerini, bu nedenle karayollarında trafik akışının sorunsuz şekilde sağlanması için denetimlerin hem havadan hem de karadan sürdürüleceğini bildirdi.