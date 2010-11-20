Bayram dönüşü kazalarla başladı

T24 - Haftasonlarının da eklenmesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilini tamamlayarak erken dönüşe geçenler Tem Otoyolu'nun Bolu geçişinde, D-100 ve E-130 Karayolu geçişinde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



9 günlük tatil için yaşadıkları yerlerden ayrılanların dönüş yoluna çıkmasıyla TEM Otoyolu Bolu geçişinde özellikle Ankara-İstanbul yönünde yoğunluk yaşanıyor. İstanbul-Ankara yönünde ise henüz yoğunluk oluşmadığını belirten yetkililer, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Kurban Bayramı dönüşünde karayollarında tedbirleri arttırılırken sürücülerin TEM Otoyolu İzmit geçişinde özellikle Dilovası, Hereke, Gültepe Rampası ve tünel geçişindeki viyadüklerde sürücülerin çok dikkatli olmaları istendi.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.(İDO) ise bayram öncesinde olduğu gibi feribot sefer sayısın arttırdı. Yalova Topçular ile Gebze Eskihisar arasında normal günlerde 8 olan feribot sayısı 13'e yükseltildi. 24 saat boyunca feribotlar karşılıklı olarak sefer yapacak.



Dönüş trafiğine dikkat

Tüm uyarılara rağmen bu bayramda da trafikte kanlı bilançonun önüne geçilemedi. Hafta sonlarının eklenmesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinin 7 günlük bölümünde meydana gelen toplam 160 kazada, 105 kişi can verdi, 551 kişi de yaralandı. Emniyet yetkilileri, tatil dönüşlerinin özellikle bugünden itibaren yoğunlaşacağına dikkat çekerek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sürücülerin, Türkiye’nin dört bir yanındaki 13 noktada devam eden yol yapım çalışmalarına karşı da dikkatli olmaları gerekiyor.

Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı istatistiklerine göre ise bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının yüzde 52’si, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında meydana geliyor. Kazaya karışan sürücülerin yüzde 62’sini, 26 ile 45 yaş grubundaki kişiler oluşturuyor.



Her 20 kilometrede trafik denetimi

Kurban bayramı süresince Muğla ve ilçelerinde tatil yapan vatandaşların dönüş yolcuğunun başlaması nedeniyle özellikle, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Dalaman güzergahlarında her 20 kilometre bir trafik ekibinin, “Emniyet kemeri, fazla yolcu ve trafik kuralı ihlalleri” konusunda denetim yaptığı gözlendi.Tatil boyunca adı geçen güzergahlarda sabit ve seyyar radar araçlarının da “aşırı hız ve hatalı sollama” kontrolü yaptığı bildirildi.



Trafik önlemleri

Bayram tatili boyunca trafik polisleri karayollarında her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilecek. Ayrıca, karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuşlandırılacak.

Karayolu trafiğini denetim altına almak amacıyla Ankara-Eskişehir-Afyonkarahisar, Ankara-Konya-Aksaray ve Ankara-Bolu güzergahlarında merkezden görevlendirilen rütbeli personel tarafından havadan helikopter ile izleme ve denetleme yapılacak.



Bu yollara dikkat

Yetkililer, karayollarında, “kara nokta” diye tabir edilen kaza potansiyelinin yüksek olduğu yollarda daha da dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan kara noktalardan bazıları şöyle:

Çorum-Samsun yolunun Mecitözü 2. kavşağı

Ankara-Kırıkkale devlet yolunun otoyol kavşağı

Gerede-Samsun yolunun Karabük köprülü kavşağından sonraki 15 ve 23. kilometreleri

Hendek-Düzce yolunun 16. kilometresi

Bilecik-Bozüyük yolunun 24. kilometresi

Afyonkarahisar-Antalya yolunun Uluborlu kavşağı

Polatlı-Ankara yolunun Haymana kavşağı