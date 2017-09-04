Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı (geniş haber)

İbrahim AKTÜRK -Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Mevkii\'nde içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu bir otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Otomobilin içerisindeki 6 kişilik ailenin bayram tatili için gittikleri Bartın\'dan İstanbul\'a döndükleri öğrenildi.

OTOMOBİL, TIRA ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Mesut Demirel\'in (39) kullandığı 34 AF 1107 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolden çıkarak ilk önce aynı istikamette ilerleyen 33 CVK 28 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde ön koltukta oturan Cihan Demirel (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde bulunan aynı aileden 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan diğer aile üyeleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü Mesut Irmak ise kazayı yara almadan atlattı. TIR sürücüsü Irmak, seyir halinde olduğunu, otomobilin arkadan çarptığını söyledi. Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI

Demirel ailesinin, bayram tatili için gittikleri Bartın\'dan İstanbul\'a döndükleri öğrenildi. TIR sürücüsü Mesut Irmak, ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Kazada ölen Cihan Demirel\'in cenazesi ambulansla Eyüp Devlet Hastanesi\'nin morguna gönderildi.

(FOTOĞRAF)