Bayram dönüşü kaza; 1 ölü 5 yaralı

Taner YENER-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii'nde içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
04 Eylül 2017 13:50
Taner YENER-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii\'nde içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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