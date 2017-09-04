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Bayram dönüşü kaza; 1 ölü 5 yaralı

  Taner YENER-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii'nde içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

04 Eylül 2017 13:50

 

Taner YENER-İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL,(DHA) Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii\'nde içerisinde 6 kişinin bulunduğu bir otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

(FOTOĞRAF)

 

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YENERİbrahim AKTÜRKKuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe MevkiiTIRFOTOĞRAF

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