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Yaşam

'Bayram coşkusu'na kapılan maganda namazdan çıkan bir kişiyi vurdu!

'Bayram sevinci' nedeniyle havaya rastgele ateş eden Turan Samast, bir kişiyi başından vurarak öldürdü

19 Ağustos 2012 14:08

Tekirdağ'da yakınlarıyla bayramlaşan bir kişi, "bayram coşkusu"na kapılıp otomobilden rastgele etrafa ateş açan bir kişinin kurbanı oldu. Ateş eden kişi Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın akrabası çıktı.
 
32 yaşındaki Murat Serdar Karadeniz Mahallesi’ndeki camide bayram namazını kıldıktan sonra yakınlarıyla bayramlaşmaya başladı.

Bu sırada, otomobiliyle seyir halindeyken havaya rastgele ateş eden Turan Samast'ın (41) silahından çıkan kurşunlar, Serdar'ın başına isabet etti.

Serdar, olay yerinde yaşamını kaybetti. Serdar'ın cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

İstanbul'da 2007'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın akrabası olduğu öğrenilen Trabzonlu Turan Samast, kaçtıktan bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

Bu arada Samast'ın ''bayram sevinci'' nedeniyle havaya rastgele ateş ettiği iddia edildi.

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