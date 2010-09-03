Bayram boyunca İETT veİDO yüzde 50 indirimli

T24 - İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ile İDO'nun şehir hatları vapurları Ramazan Bayramı süresince yüzde 50 indirimli hizmet verecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbullular’ın 9 Eylül Perşembe günü başlayacak Ramazan Bayramı’nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi amacıyla bir dizi önlem alındı.



İETT, arife ve bayram günlerinde artacak yolcu yoğunluğuna paralel olarak otobüs sefer sayısını artıracak ve hizmetlerin aksamaması, normal ve ek seferlerin düzenli olarak yapılması için gereken bütün tedbirleri alacak. Vatandaşlar, İETT ile ilgili sorunlarını "212-245 07 20" numaralı telefona iletebilecek.



Ulaşım A.Ş, bayram tatili süresince tam kadro ve tam filo hizmet verecek. 3 gün boyunca metro, hafif metro ve tramvay seferleri öğleden önce seyrek, öğleden sonraları ise sıklaştırılarak gerçekleşecek.



Tarifeli seferler dışında artan yolcu yoğunluğuna bağlı olarak ek seferler düzenleyecek olan Ulaşım A.Ş, bayram süresince güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tutacak ve kontrolleri de sıklaştıracak.



Vatandaşlar, her türlü sorun ve şikayetlerini "444 00 88" numaralı telefona ve "www.istanbul-ulasim.com.tr" adresine iletebilecek.



İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), bayram süresince artacak yoğunluğa paralel olarak vatandaşların rahat ulaşımını sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapacak. Her bayram olduğu gibi sefer sayılarını artırarak ve rezervasyon tarihlerini genişleterek vatandaşlara hizmet sunacak.



Vatandaşlar, İDO ile ilgili şikayetlerini "444 4 436" numaralı telefona iletebilecek ve aynı numaradan rezervasyon yaptırabilecekleri gibi bilet satışını da gerçekleştirebilecek. Ayrıca, biletler Varan turizm acentelerinden de temin edilebilecek. İDO’nun ücret tarifesi ve sefer programı "www.ido.com.tr" adresinden görülebilecek.

İSKİ, tam kapasite su verecek



İSKİ, kente tam kapasiteyle su verecek. Olabilecek su arızası ve kanal tıkanmasıyla ilgili tedbirleri arttıracak olan İSKİ, nöbetçi ekip sayısını da artıracak. İstanbul genelinde su ve kanal tıkanmaları için "Alo 185" ve "212-588 38 00/212-321 00 00" numaralı telefonlara müracaat edilebilecek.



İtfaiye ekipleri, 24 saat görev başında olacak.



Boğaziçi İmar Müdürlüğü, görev yapacak ekiplerin sayısını arttıracak. Tatil nedeniyle kaçak yapı ve gecekondu yapımına asla izin verilmeyecek.



Sağlık İşleri Müdürlüğü, görev yapacak bir doktor, bir zabıta ve bir sağlık memurundan oluşan nöbetçi ekibi mesai saatlerinde Unkapanı Hıfzısıhha binasında hazır bulunduracak. Vatandaşlar, sağlık konusundaki şikayetlerini "212 513 36 12" numaralı telefona bildirebilecek.



Zabıta Müdürlüğü, ekip sayısını arttırarak, ilçe zabıta birimleriyle koordineli olarak kent genelinde denetimler yapacak. Sokaklarda dolmuş, taksi ve minibüsler denetlenecek.



Yolcu trafiğinin yoğun olacağı otogar, havaalanı ve yolcu salonlarının periyodik kontrolü için görevli sayısı artırılırken, ana arterler ve ara meydanlarda da denetimler sıklaştırılacak.





Nizam, intizam, temizlik kontrolleri ile çevreye zarar veren seyyar satıcıların denetimlerini gerçekleştirecek.





Vatandaşlar zabıta konusundaki dilek ve şikayetlerini "212-521 84 65" numaralı telefona yapabilecek.

Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü, bireysel ve toplumsal acil hastalık, kaza, tabii afetler, yangın, göçük ve yaralanmalarda hayati önem taşıyan hastalık durumlarında mümkün olan en kısa sürede ilk tıbbi yardımı yapmak üzere hazır bekleyecek.



Sağlık Komuta Merkezi’nde ve tüm acil yardım istasyonlarında yeterli sayıda sağlık ekibi ve ambulans bulunduracak.



Mezarlıklar Müdürlüğü, normal mesai saatinden önce mezarlıkları ziyarete açacak. Bayram süresince mezarlıklarda kontrol yapacak ekipler oluşturacak, dilencilerin ziyaretçileri rahatsız etmemesi için Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yapacak ve halkın ziyaretlerini rahat yapabilmesi için gerekli tedbirleri alacak. Bayram süresince de cenaze işlemleri aksatmadan sürdürülecek.





Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yeşil alanların, çocuk parklarının ve mesire yerlerinin bakım ve gözetimini yaparak, yeşil alanların tahrip edilmesini önlemek için Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalışacak.



