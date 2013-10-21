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Yaşam

Bayram bitti, trafik kabusu kaldığı yerden başladı

Kurban Bayramı tatilinin ardından ilk iş gününde trafikte yine yoğunluk yaşandı

21 Ekim 2013 12:17

İstanbul’da dokuz günlük bayram tatilinin ardından trafik yine yoğun. Her iki köprüde de trafik var.
 
İş yerlerine ve okullara gitmek isteyen İstanbullular, sabah erken saatlerinden itibaren yine yollara düştü. Ancak bayramda nispeten rahatlayan İstanbul trafiği, ilk iş gününde yine zor anlar yaşattı.

Sürücüler özellikle Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte yine zorlanıyor.

Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprülerinde sabah saatlerinde trafik oluştu.

Boğaziçi Köprüsü katılımında Altunizade ve Nakkaştepe bölgelerinde trafik çok yoğun.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Ataşehir ve Kavacık bölgelerinde otomobiller ağır ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası’nda ise Merter ile Mecidiyeköy bölgelerinde trafik var.

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