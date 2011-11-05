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Yaşam

Bayram bereketi Somali'ye uzandı MOGADİŞU (A.A)

05 Kasım 2011 12:24

-Bayram bereketi Somali'ye uzandı MOGADİŞU (A.A) - 05.11.2011 - Türkiye, açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali halkını Kurban Bayramında da yalnız bırakmayacak. Aralarında Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kızılay, Kimse Yok Mu Derneği, Yeryüzü Doktorları Türkiye, Can Suyu Derneği ve Yardım Eli Derneği'nin de bulunduğu onlarca sivil toplum kuruluşu Mogadişu'da kurban kesecek. Türk yardım kuruluşları halka toplam 500 tonun üzerinde et ulaştıracak. TDV Somali Kurban Koordinatörü Mehmet Şükrü Eroğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde TDV tarafından organize edilen vekaletle kurban kampanyası çerçevesinde, Türk halkının vakfa emanet ettiği kurbanları Mogadişu'da kesmek için hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Eroğlu, 6 bin hisse kurban kesileceğini belirterek, ''Başta yetim ve özürlüler olmak üzere 24 bin muhtaç aile tespit ettik. Bu ailelere yaklaşık dörder kilo et dağıtacağız. Kurban kesimini bayramın ilk 3 gününde tamamlayacağız'' dedi. Somali'deki kurban organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'den gelen 7 kişilik ekibin görev yapacağını dile getiren Eroğlu, kurban kesim ve dağıtımında da yaklaşık 200 yerel personelin görevlendirildiğini anlattı. Eroğlu, kurban bağışında bulunanların isimlerinin tek tek okunarak vekaletleri kasaplara devrediltikten sonra hayvanların kesimine başlanacağını ifade ederek, bağışta bulunanlara da TDV genel merkezi tarafından mesajla  bilgi verileceğini sözlerine ekledi. Kızılay Somali Delegasyonu Başkanı Şafak Lostar da Somali'de 11 bin hisse kurban keseceklerini söyledi. 500 baş dana, 500 baş deve, 4 bin baş da koyunun hijyenik koşularda kesilerek paketler halinde muhtaç insanlara ulaştırılacağını dile getiren Lostar, kalan kurbanların ise Cezire kampının yakınına kurdukları soğuk hava deposunda saklanacağını ve daha sonra dağıtılacağını anlattı.

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